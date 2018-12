Inter | Icardi | “Non metterei la firma per un pareggio contro la Juventus”

Icardi - solo Wanda e l’Inter nel suo cuore : “a mia moglie do 10! Juventus? Ce la giochiamo - non firmo per un pari” : Mauro Icardi fra vita da ‘casalingo’, amore per Wanda e gol con la maglia dell’Inter: il capitano nerazzurro premiato come ‘Miglior Performance’ ai Gazzetta Sports Awards 2018 Premiato come “Miglior Performance” ai Gazzetta Sports Awards 2018, Mauro Icardi ha rubato la scena sul palco della cerimonia milanese. L’attaccante dell’Inter, trascinata a suon di gol fino alla Champions League ...

Mancini : 'Icardi e Ronaldo decideranno Juventus-Inter' : TORINO - ' Sarà una bella partita, sono due grandi squadre piene di grandi giocatori. Ronaldo e Icardi sono quelli che possono risolverla e probabilmente sarà così '. Il ct azzurro Roberto Mancini si ...

Wanda Nara : "Icardi da Pallone d'Oro? Per vincerlo dovrebbe andare via dall'Inter" : Mauro Icardi ha fatto incetta di premi e riconoscimenti al Gran Galà del calcio. L'attaccante e capitano dell'Inter, infatti, ha vinto il premio per il gol più bello dell'anno, quello di tacco ...

Juve-Inter - prima da ex di Marchisio. 'Gara importante per morale squadre. Tra Icardi e CR7? Magari fa gol Chiellini' : Appuntamento con lo Speciale realizzato da Francesco Cosatti e Giovanni Cintoli: "Claudio Marichisio, da Principino a Zar" , in onda su Sky Sport Uno venerdì 7 dicembre a mezzanotte , dopo Juventus-...

Icardi e il futuro : 'So che i dirigenti dell'Inter...' : Parola di Mauro Icardi a Sky Sport : 'Andare via? Ho sempre dimostrato il mio amore per l'Inter e per la gente nerazzurra, ringrazio Ausilio, Gardini e il presidente, Steven Zhang ndr, che so che mi ...

Inter - la promessa di Icardi : "Ora voglio vincere qualcosa di importante qui" : "Sono contento per questi premi - è la gioia dell'attaccante 25enne ai microfoni di Sky Sport - alla fine è bello dividerli con i miei compagni, anche perché a votare sono colleghi e allenatori". In ...

Inter - Wanda Nara lancia l’allarme su Icardi : “Per vincere un premio dovrà cambiare squadra” : Nei giorni scorsi l’annuncio di Mauro Icardi in merito a un futuro a tinte nerazzurre, a Tiki Taka l’allarme lanciato da Wanda Nara nella serata dell’assegnazione del Pallone d’Oro. Il bomber nerazzurro ha appena vinto il premio di miglior giocatore della Serie A 2017-18 al Gran Galà del Calcio AIC 2018, ma nello stesso giorno Luka Modric è stato proclamato miglior calciatore del mondo. Così, durante la trasmissione ...

Gran Galà del Calcio - Ausilio blinda Icardi : “non c’è nessun problema sul rinnovo - lui incarna l’Inter” : Il direttore sportivo dell’Inter ha parlato del futuro di Mauro Icardi, sottolineando come rimarrà a lungo con i colori nerazzurri addosso “Non c’è nessun problema, Icardi è Inter in tutto e per tutto. Siamo strafelicissimi del nostro capitano, come calciatore ma, soprattutto, come uomo. Penso abbia dimostrato di meritare oltre alla maglia dell’Inter, anche la fascia di capitano“. Il direttore sportivo ...

Serie A - Roma-Inter 2-2 : gol di Keita - Under - Icardi e Kolarov - rigore - : Gol, emozioni e recriminazione. All'Olimpico è un pareggio dal sapore dolceamaro per Roma e Inter: Di Francesco può essere orgoglioso della prova dei suoi viste le tante assenze: bene Zaniolo e Schick,...

Roma-Inter 2-2 - botta e risposta all’Olimpico. Under risponde a Keita - Kolarov pareggia Icardi : Roma e Inter pareggiano per 2-2 nel posticipo della 14^ giornata della Serie A 2018-2019. botta e risposta all’Olimpico, i nerazzurri passano in vantaggio per due volte ma si fanno sempre raggiungere e si devono accontentare di un punto dopo aver perso in Champions League con il Tottenham. I meneghini agganciano il Napoli al secondo posto a quota 29 punti (a -11 dalla Juventus) ma i partenopei giocheranno domani contro l’Atalanta, i ...

Roma-Inter diretta live 1-2 : gol Icardi - l’attaccante micidiale [FOTO e VIDEO] : 1/49 ALFREDO FALCONE ...

Roma-Inter 1-2 La Diretta Nuovo vantaggio con Icardi : Roma e Inter si affrontano all'Olimpico nel posticipo domenicale. Le due squadre vivono, in campionato, due stati d'animo profondamente diversi: i giallorossi sono reduci dal brusco stop di...

Calciomercato Inter - Icardi annuncia il suo futuro : Molte delle poche fortune recenti dell’Inter sono senza dubbio legate a un nome e cognome ben precisi: Mauro Icardi. L’attaccante argentino, fin dal suo arrivo dalla Sampdoria, ha progressivamente conquistato spazio fino a diventare anche il capitano della squadra. Nel corso degli anni ci sono stati dei momenti che sembravano suggerire un allontanamento di Icardi dalla società nerazzurra, con diversi top club europei ...

Roma-Inter - probabili formazioni : Schick prende il posto di Dzeko e sfida Icardi : Roma-Inter probabili formazioni – La partita tra giallorossi e neroazzurri, non è mai stata una partita come le altre. Analizziamo i due ambienti: a Roma non c’è molta tranquillità, dopo i pessimi risultati in campionato con le sconfitte che hanno allontanato i giallorossi dalle zone calde della classifica e la sconfitta in Champions contro il Real […] L'articolo Roma-Inter, probabili formazioni: Schick prende il posto di Dzeko ...