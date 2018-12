Intel pensa al dopo CMOS MESO è la chiave per i microprocessori del futuro?

Apple pensa a una versione di MacBook Air con Intel Core i7 : Sono passati pochi giorni dalla presentazione dei nuovi MacBook Air di Apple e l’edizione 2018 porta una ventata di aria fresca per questa linea di prodotti. Ad oggi tutte le configurazioni possibili dispongono di un unico leggi di più...

Intelligenza artificiale : opportunità o pericolo? Ecco cosa ne pensano gli italiani #AI : La tecnologia ci pone sempre di fronte a grandi dilemmi, se da un lato apporta innovazione dall’altra può causare danni su diversi piani. Ma andando oltre fino ad arrivare a quella più avanzata, cosa pensano gli italiani dell’Intelligenza artificiale? Per scoprirlo Chorally ha realizzato un osservatorio sui principali canali social e fonti nella rete in Italia. In sei mesi di monitoraggio (da inizio aprile a fine settembre 2018) ...

In Cina ci pensa l’Intelligenza artificiale a condurre il telegiornale : Una delle nazioni più all’avanguardia dal punto di vista dell’intelligenza artificiale è la Cina. Per una ragione principale: il governo di Pechino ci ha visto fin da subito uno strumento facile ed accessibile per mantenere il controllo. Dopo aver messo a punto un sistema di riconoscimento facciale in grado di scovare un sospetto in mezzo a 60mila persone e aver realizzato un sistema di sorveglianza in grado di capire chi sei in base ...