calcioweb.eu

: #Parma, infortunio per #Gervinho: a rischio la sfida contro la Roma #ASRoma - romanewseu : #Parma, infortunio per #Gervinho: a rischio la sfida contro la Roma #ASRoma - CalcioWeb : Infortunio #Gervinho, stop per l'attaccante: l'esito degli esami - ParmaLiveTweet : Interessamento legamentoso del ginocchio per Grassi. Lesione di I grado per Gervinho: Poche ore fa ci sono state le… -

(Di martedì 4 dicembre 2018)– L’attaccante del Parma ha accusato un problema muscolare in occasione della partita contro il Milan, durante la quale ha dovuto abbandonare il campo per evitare l’aggravarsi dell’. Glihanno evidenziato una lesione ma proprio la sostituzione, magari, ha fatto sì che questa si limitasse a un primo grado. Per infortuni di questo tipo solitamente i tempi di recupero si attestano intorno ai quindici giorni, anche se e più probabile rivederlo in campo qualche giorno dopo per il boxino day (26 dicembre). Così recita il comunicato ufficiale della società: “si è sottoposto adstrumentali che hanno evidenziato una lesione di I grado al bicipite femorale destro: il calciatore si è sottoposto a terapie“.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE ...