INFORTUNIO BARZAGLI | LESIONE QUADRICIPITE FEMORALE IN ALLENAMENTO Juventus | recupero

INFORTUNIO BARZAGLI - stop molto lungo per il centrale della Juventus : Infortunio Barzagli – Brutta tegola per la Juventus, che dovrà fare a meno di Barzagli per i prossimi due mesi. Il difensore bianconero ha riportato una lesione al retto femorale durante un allenamento e difficilmente sarà disponibile prima del ritorno degli ottavi di Champions League. In questa stagione Andrea Barzagli è un po’ uscito dai radar bianconeri, venendo impiegato con il contagocce da Allegri: per lui solo una ...