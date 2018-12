IndyCar - Alonso a Indianapolis con un motore Chevrolet

IndyCar - Alonso ci riprova : correrà la Indy 500 con McLaren nel 2019 : Alonso e McLaren tornano in Indy Car : obiettivo Indy 500 2019 Un gran ritorno per il due volte campione del mondo di Formula 1, che ha annunciato il ritiro dal Circus per puntare a vincere il titolo ...

Formula E - Felipe Massa sicuro : “Alonso sarebbe più coinvolto dalla serie elettrica che dalla IndyCar” : Il pilota brasiliano ha sottolineato come lo spagnolo potrebbe davvero divertirsi in Formula E, molto più che in Indycar Ultime tre gare in Formula 1 per Fernando Alonso, che a fine stagione lascerà la McLaren chiudendo la propria carriera nel circus. Photo4 / LaPresse Il futuro è ancora nebuloso, l’asturiano non ha preso una decisione circa la serie in cui gareggiare, anche se Felipe Massa ha provato a convincerlo a scegliere la ...