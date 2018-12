Industria auto : Conte - Italia deve accompagnare nostri produttori nel mondo : Roma, 04 dic 19:41 - , Agenzia Nova, - "L' Italia deve accompagnare i produttori Italiani nel mondo, anche attraverso il suo peso diplomatico, e fornire l'assistenza tecnica necessaria.... , Rin,

Automazione e Industria 4.0 : nuova collaborazione tra Gruppo Inpeco e l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna : Il Gruppo Inpeco, multinazionale svizzera attiva da quasi 30 anni nel settore della progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di Automazione della medicina di laboratorio, avvia insieme all’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa una collaborazione di ricerca nel campo biomedicale, legata allo sviluppo di soluzioni innovative in linea con i principi di Automazione e di industria 4.0. L’attività di ricerca, di ...

Pininfarina Shanghai si espande dall'auto all'architettura - al design Industriale" : ... una delle più grandi aziende di elettronica di consumo ed elettrodomestici al mondo, che si aggiunge alle partnership con altri produttori cinesi nel settore dei trasporti e del design industriale. '...

Industria Italiana Autobus - il futuro resta in bilico : cda rinvia ogni decisione all’11 dicembre in attesa di Ferrovie dello Stato : Il futuro dell’Industria Italiana Autobus resta appeso a un filo. L’assemblea dei soci, riunitasi a Roma, ha rimandato ogni decisione al prossimo 11 dicembre mentre sotto la sede della società i dipendenti degli stabilimenti di Bologna e Flumeri hanno presidiato i lavori. “Poteva essere la giornata del rilancio con la ricapitalizzazione pubblica, ma tutto è rimandato ancora una volta”, ha spiegato il segretario nazionale ...

Furto automezzi Industriali : giovane arrestato : Nel corso della nottata odierna, la Volante del Commissariato di Polizia di Lamezia Terme, durante il normale servizio di controllo del territorio, nel percorrere una strada periferica, notava un ...

A Shangai nasce la prima fabbrica automatizzata che produce robot Industriali : La robotizzazione dei sistemi produttivi è un tema molto delicato di cui si parla ormai da qualche anno. Andando avanti con la tecnologia bisogna entrare nell’ottica che sempre più le fabbriche saranno composte da robot, leggi di più...

Industria Italiana Autobus - adesione del 100% allo sciopero : “Paghino stipendi” : Si sono ritrovati davanti ai cancelli, che non sono stati varcati da nessuno. L’adesione allo sciopero indetto dai dipendenti dell’Industria Italiana Autobus è stata del 100 per cento, secondo i dati diffusi dalla Fiom-Cgil, negli stabilimenti di Bologna e Flumeri, in provincia di Avellino. “Contemporaneamente davanti ai cancelli dei due stabilimenti si sono svolte assemblee che hanno visto la partecipazione di parlamentari e ...

Industria Italiana Autobus - lavoratori in sciopero : “Niente stipendi - ma i soldi ci sono”. Fiom : “Di Maio si sbrighi” : Gli stipendi di ottobre non sono arrivati “per mancanza di liquidità dell’azienda” e il piano promesso dal governo per riportarla sotto il controllo pubblico con l’ingresso di Ferrovie dello Stato, Invitalia e Leonardo (ex Finmeccanica) richiede più tempo del previsto. Così i 161 dipendenti del polo bolognese di Industria Italiana Autobus (cui si aggiungono quelli della sede di Avellino) hanno incrociato le braccia per ...

Industria Italiana Autobus - stipendi non pagati e rischio fallimento. I dipendenti in sciopero : “Di Maio convochi il tavolo” : La situazione dell’Industria Italiana Autobus rischia di precipitare nelle prossime settimane. Dopo anni di incertezze, diversi tentativi di rilancio, una prima crisi scongiurata negli scorsi mesi, l’ex BredaMenariniBus e Irisbus vive di nuovo giorni drammatici. Così i circa 450 dipendenti da un lato hanno iniziato una serie di iniziative di protesta e scioperi e dall’altro chiedono un intervento urgente da parte del ministero ...

Giù auto e investimenti - consumi fermi. Ecco perché l'Industria ha smesso di trainare l'Italia : Lo zero nella casella del Pil del terzo trimestre non è stato un fulmine a ciel sereno, le previsioni degli addetti ai lavori si spingevano al massimo a ipotizzare un +0,1%. Che il momento sia grave è ...

Industria dell'auto in crisi per carenza di Poliammide PA 6.6" : Alla base di questa situazione vi è, infine, anche un problema strutturale: al mondo solo cinque siti produttivi di grande capacità producono l'Adiponitrile, ADN,, importante intermedio per la ...

DeIndustrializzazione Ue : limiti emissioni auto - brutto colpo per Germania : L'industria automobilistica tedesca porta la politica ambientale contro un muro, questa storia deve finire. Così ha indicato il segretario di Stato lussemburghese Claude Turmes . Un duro colpo quindi ...