Inclusione sociale | innovazione | cittadinanza | musei in rete al servizio delle Comunità

Veneto : in Regione tavolo su povertà - al via programma di Inclusione sociale (3) : (AdnKronos) - Secondo le statistiche sono 870 mila i veneti in condizione di povertà relativa (quasi un residente su 6), oltre 230 mila quelli in povertà assoluta. Ad essere assistiti con il Rei, vale a dire con l’assegno medio mensile di circa 240 euro in vigore in via sperimentale a livello nazion

Veneto : in Regione tavolo su povertà - al via programma di Inclusione sociale (2) : (AdnKronos) - “Con l’insediamento dell’organismo di regìa – spiega l’assessore – abbiamo dato il via alla progressiva attuazione della programmazione regionale anti-povertà. Il tavolo regionale ha concordato regole, metodo, strumenti e linea politica di azione, trovando il pieno consenso in tutte le

Veneto : in Regione tavolo su povertà - al via programma di Inclusione sociale : Venezia, 28 nov. (AdnKronos) - Diventa operativo in Veneto il piano regionale di contrasto alla povertà e di promozione della rete per l’inclusione sociale: con l’insediamento del tavolo regionale, presieduto dall’assessore al sociale Manuela Lanzarin, si costituisce l’organismo politico e tecnico p

Delta Nuoto - quando l’eccellenza sportiva passa anche per l’Inclusione sociale : Per la sua seconda puntata, Fatti In Comune ha voluto fare un vero e proprio viaggio per raccontare le eccellenze sportive del territorio del Municipio XIV. Il nuovo format realizzato da Roma Daily News in collaborazione con We Want Radio e condotto da Maria Romana Barraco e Alessio Cecera in onda in diretta tutti i giovedì alle 17:00 su Roma Daily News Tv accende i riflettori sulle eccellenze, le storie virtuose e le best practice ma anche le ...

Carceri : siglato a Milano protocollo per Inclusione sociale detenuti (2) : (AdnKronos) - Offrire la opportunità di lavorare ai detenuti significa anche che, ha evidenziato il ministro, "la società si pone prima di tutto come comunità. Il detenuto ha sbagliato, certamente, ma la società vuole che nessuno rimanga indietro e offre la possibilità di riscatto”. Dunque, “ecco ch

Carceri : siglato a Milano protocollo per Inclusione sociale detenuti : Milano, 26 set. (AdnKronos) - Un protocollo di intesa, denominato Programma '2121' e finalizzato a valorizzare attraverso la formazione e il lavoro l'inclusione sociale dei detenuti nelle Carceri della Lombardia, è stato siglato oggi a Milano, nella casa circondariale di San Vittore, dal ministro de