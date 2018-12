Incidente in A1 | scende dall’auto e viene travolto mentre cammina in autostrada | morto

George Clooney dice addio alle due ruote. Amal lo fa scendere dalla moto : «Il terrore dopo l' Incidente » : George Clooney mette la sua Harley in vendita all'asta a scopi benefici, me sembra che dietro ci sia lo zampino della moglie Amal Alamuddin . Il noto avvocato infatti avrebbe letteralmente costretto ...

Incidente metro Roma - testimone russo : 'Ferito chi non è riuscito a scendere in tempo' : Uno dei tifosi russi coinvolti nell' Incidente nella stazione della metro Repubblica a Roma racconta quei tragici momenti: 'Eravamo circa 400, all'improvviso la scala mobile ha ceduto e chi non è ...

Torino - migranti fatti scendere da un furgone della gendarmeria francese al confine - Replica Parigi : 'Un Incidente' : "Sono in attesa di sviluppi: non voglio credere che la Francia di Macron utilizzi la propria polizia per scaricare di nascosto gli immigrati in Italia", ha aggiunto il ministro dell'Interno, ...