Incendio auto Giovanni Lattuca a Ragusa | D' asta | fare chiarezza

Incendio al ghetto di Roma - auto in fiamme in un garage : Paura nella zona della Sinagoga , a Roma, dove un'automobile ha preso fuoco all'interno di un garage che si trova sotto ai palazzi di via di San Bartolomeo dei Vaccinari . Dal garage si leva un'alta ...

Incendio a Comiso - distrutte due auto di padre e figlio : Due auto completamente distrutte e la facciata di un palazzo annerita. E' il bilancio di un Incendio divampato la notte scorsa a Comiso. Indagano i CC

Torre del Greco - Incendiò auto della ex - arrestato un 43enne : L'ultimo atto di un uomo , M.S. anni 45, di Torre del Greco è stato quello di incendiare l'auto della sua ex compagna appena una settimana fa, il rapporto era nato da una relazione extraconiugale ...

Sette autobus a fuoco - notte di paura : l'Incendio è scoppiato all'improvviso : Le fiamme sono divampate all'improvviso. Un vasto incendio nella notte a Ciriè (Torino) nel piazzale della stazione. Poco dopo la mezzanotte di giovedì 15 novembre un autobus parcheggiato è andato a fuoco e le fiamme hanno raggiunto altri sei mezzi in sosta. Tutti i mezzi pubblici sono andati distrutti: si tratta di autobus Iveco “My Way” di proprietà della Gtt, l'azienda di trasporti locale. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita a ...

Tre auto parcheggiate per strada danneggiate da un Incendio : BRINDISI - E' di tre auto danneggiate il bilancio di un incendio scoppiato la notte scorsa in via Jugoslavia a Brindisi. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco chiamati intorno alle 2, da quanto ...

Pisa. Incendio in una discarica non autorizzata nei pressi di un campo rom : Le fiamme si sono levate alte alla periferia di Pisa in una discarica non autorizzata nei pressi di un campo

Incendio in California - decine di migliaia di persone evacuate : il video della drammatica fuga in auto dalla città in fiamme : migliaia di persone sono fuggite, dopo lo stato di emergenza proclamato dalle autorità della contea Californiana di Butte, a causa di un Incendio che ha investito la città di Paradise. In poche ore, grazie al vento, le fiamme hanno devastato un’area molto estesa (circa 80 chilometri quadrati di terreno). “Questo è un disastro molto pericoloso, procedete alle evacuazioni se vi viene richiesto”, ha twittato il dipartimento per le ...

Savona - Incendio nel porto : il parcheggio diventa un cimitero di auto. Più di 1000 veicoli (tra cui molte Maserati) distrutte : Sono più di mille le automobili, in gran parte Maserati, coinvolte dall’incendio divampato la scorsa notte nel terminal auto al porto di Savona a causa del maltempo. A dirlo, l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Andrea Benveduti, e il presidente dell’Autorità portuale di sistema del Mar Ligure, Paolo Emilio Signorini. “I veicoli sono irrimediabilmente persi”. A causare l’incidente, con buone probabilità, un ...

Savona - Incendio al porto - oltre mille auto in fiamme - VIDEO : Stando a una prima sommaria stima, sarebbero circa mille le automobili distrutte in un Incendio divampato nella notte del 29 ottobre scorso in un terminal del porto di Savona. Si tratta di esemplari di numerose marche che stazionavano nellarea di stoccaggio: Suv, compatte, multispazio e persino un gran numero di auto di lusso come Maserati. Colpa di un corto. In merito alle cause di questo disastro, per fortuna solo economico, si ipotizza, in ...

Maltempo innesca Incendio in porto a Savona : distrutte centinaia di auto - molte Maserati : Una violenta mareggiata ha invaso l'area del porto dove erano stoccate migliaia di auto nuove in attesa di essere imbarcate . Le batterie delle vetture non avrebbero retto all'acqua salata, esplodendo e innescando un terribile rogo che ha distrutto centinaia di veicoli. Le fiamme domate dai pompieri solo dopo diverse ore di lavoro.Continua a leggere

Mareggiate in Liguria - enorme Incendio brucia 150 automobili all’autoparco portuale di Savona [FOTO] : “In questi ultimi anni le perturbazioni risultano essere sempre più violente e il nostro territorio, nonostante gli sforzi, sempre più fragile. Quanto accaduto questa notte ne è l’esempio. Cerchiamo di prevenire piuttosto che piangere dopo giovani vite. Un pensiero ai familiari della donna vittima del Maltempo ad Albisola e a tutti coloro che questa notte incessantemente hanno lavorato per noi“. Così su Facebook la sindaca di ...