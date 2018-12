Inaspettato rilancio di Vodafone per Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy A8 con minuti e 30

optimaitalia

: Inaspettato rilancio di #Vodafone per #HuaweiP20Lite e Samsung Galaxy A8 con minuti e 30 GB - OptiMagazine : Inaspettato rilancio di #Vodafone per #HuaweiP20Lite e Samsung Galaxy A8 con minuti e 30 GB -

(Di martedì 4 dicembre 2018)Periodo piuttosto intenso quello che stiamo vivendo in questi giorni per coloro che intendono acquistare un nuovo smartphone Android tramite gli operatori, come potremo notare oggi 4 dicembre attraverso device comeP20A8. Proprio il device del produttore cinese è stato protagonista di recente di un'offerta estremamente aggressiva da parte di Wind, stando quanto riportato pochi giorni fa sul nostro magazine, ma in questa circostanza occorre soffermarsi necessariamente su.La compagnia telefonica in questo caso ha deciso di rivolgersi in primis ai già clienti, proponendo loro un pacchetto dal costo pari a 17,99 euro al mese, con cui ci si potrà assicurareillimitati verso tutti, oltre ad SMS illimitati, 30 GB di traffico dati per la navigazione, cui aggiungere traffico illimitato in caso di utilizzo di app social e di messaggistica. Il ...