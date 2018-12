In Liguria non aumenteranno le accise

Toti : "In Liguria accise benzina non aumentano" : Le accise in Liguria non aumentano. La smentita arriva dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in una diretta video sulla sua pagina Facebook. "E' da ieri sera che leggo notizie e ...

Manovra - Regione Liguria : non ci sarà alcun aumento accise benzina : La Regione Liguria smentisce un aumento delle accise , di competenza regionale, sulla benzina . "Semplicemente - si legge in una nota - si rinnoveranno accise in vigore da anni e utilizzate a sostegno ...

Lavori socialmente utili se non puoi pagare le tasse/ Approvata in Liguria la legge sul Baratto Amministrativo - IlSussidiario.net : Entra in vigore anche in Liguria con approvazione unanime del consiglio regionale il Baratto Amministrativo, Lavori socialmente utili in cambio delle tasse

Maltempo Liguria - Toti : “Bene lo stato di emergenza - ma i soldi non bastano” : “Bene lo stato di emergenza che avevamo chiesto: ci consente di derogare ad alcune leggi, aprire i cantieri in fretta, smaltire i rifiuti, ripulire le spiagge. Non bastano però quei soldi, ne serviranno molti altri. Probabilmente non basteranno neanche i 200 milioni che ha promesso il premier Conte”. Giovanni Toti, il presidente della Regione Liguria, ha fatto cosi’ il punto sull’ultima ondata di Maltempo durante una ...

Il maltempo non dà tregua alla Liguria : cede la piazzetta a Portofino - allagamenti a Rapallo : Il maltempo non dà tregua alla Liguria: a Portofino si è verificato un cedimento nella piazzetta, a causa delle precipitazioni delle scorse ore. Le piogge hanno fatto gonfiare il rio Fondaco che corre sotto il selciato a ciottoli della piazza e poi raggiunge il mare. L’area è stata interdetta. Il borgo è isolato (e raggiungibile solo dal mare) dal 29 ottobre, quando la mareggiata ha distrutto la strada che unisce Portofino a Santa ...

Sicurezza - SIAP "Il Ministro Salvini annuncia un rafforzamento di 64 poliziotti in Liguria ma i conti non tornano" : Roberto Traverso "Le recenti dichiarazioni del Ministro Salvini sugli imminenti rafforzamenti degli organici della Polizia di Stato della Liguria, devono essere valutate con molta attenzione prima di ...

Il maltempo non dà tregua : nuova allerta in Liguria - Emilia e Lazio | : Frane, scuole chiuse, paesi isolati e senza elettricità nel Bellunese . Zaia: banche sospendano rate dei mutui. Richiuso lo scolmatore che ha scaricato nel lago di Garda 350 metri cubi al secondo di ...

Maltempo Liguria - Toti : “Sull’allerta arancione non bisogna scherzare” : “Non molliamo l’attenzione, abbiamo ancora 24-28 ore di allerta arancione in larga parte della Liguria, sull’allerta arancione non bisogna scherzare. Con l’allerta arancione non si puo’ andare sereni a bere il caffè, è meno probabile che accada un fenomeno grave rispetto all’allerta rossa, ma i cittadini devono stare attenti“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Giovanni Toti oggi pomeriggio a ...

Maltempo Liguria - il sindaco di Rapallo davanti alle barche rovesciate : “Un disastro. Non abbiamo più il porto” : “Un disastro per la città. La violenza del mare e del vento non ha dato scampo al porto Carlo Riva ed al lungomare. Stiamo facendo il punto della situazione per capire come risolvere al più presto questa incommentabile tragedia. alle 10 incontro con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti“. così su Facebook il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco dà conto dei danni dovuti al Maltempo e alle forti mareggiate che hanno ...

Maltempo - Liguria devastata : venti a 170 km/h e onde da 10 metri - “una mareggiata così non si vedeva da anni” : “Sono ancora molto rilevanti i venti da sudovest, ancora molto intensi per esempio a Fontana Fresca in provincia di Genova con raffiche ben superiori ai 170 chilometri orari. Sul livello del moto ondoso le osservazioni per ora disponibili ci danno 6 metri di onda significativa e più di 10 metri di onda massima a Ponente, questo ci fa presumere che a Levante siano superati“, hanno spiegato i tecnici durante il punto stampa di ieri ...

Maltempo - in Liguria onde pazzesche : misurata un’altezza massima di 10 - 31 metri - “sono onde tipiche dell’oceano non del Mediterraneo” : I dati della boa di Capo Mele (Savona) confermano l’aumento del moto ondoso del mare in Liguria con 5,74 metri di onda e 10,31 metri di altezza massima e un periodo di picco di 10.9 secondi fra le 21.30 e le 22.00. Il periodo e’ l’intervallo fra una cresta e l’altra: più alto e’, maggiore e’ l’energia dell’onda a riva. Sono valori tipici di onde atlantiche, più che mediterranee. Lo rileva ...

Maltempo Liguria - piove ma non criticità : 8.45 piove intensamente su tutta la Liguria dalla notte scorsa, ma non sono state registrate particolari criticità per il Maltempo. La situazione è sotto controllo anche nella zona del crollo del ponte Morandi, in Valpolcevera. A Ponente - dove è stata diramata l'allerta "rossa" (nel resto della regione è invece "arancione") - la situazione è sotto controllo: qualche problema solo per l'allagamento di scantinati nell'Imperiese. A Genova e a ...