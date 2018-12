In chiusura Ringo Mobile | un altro virtuale al passo d’addio dal 31 dicembre?

optimaitalia

(Di martedì 4 dicembre 2018)Da qui al 312018 potrebbe chiudere anche, l'operatoreche garantisce i propri servizi appoggiandosi sulla rete TIM, fino alla velocità del 3G (in collaborazione con Nòverca in termini di suo aggregatore). Ieri vi avevamo raccontato della stessa sorte in relazione ad Erg, che a sua volta chiuderà i battenti entro il 31 marzo 2019. Oggi è il turno di, ungestore MVNO che non riesce a restare in piedi, malgrado gli sforzi compiuti.L'SMS di notifica sta pian piano raggiungendo tutti gli utenti attivi, recitando le parole che seguono:"Dal 312018 i servizi mobilipotrebbero essere non più erogati, la invitiamo ad effettuare il passaggio adOperatore entro tale data".Se non si vuol perdere il proprio numero di telefono, non si può fareche passare ad unprovider, come facilmente ...