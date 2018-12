Il Viminale come un balcone

huffingtonpost

(Di martedì 4 dicembre 2018) Il Ministro degli Interni e Vice presidente del Consiglio Matteo Salvini sembra avere una spiccata inclinazione a trasformare la preziosa e prestigiosa scrivania delin una specie di pulpito (o) dal quale trasmettere a raffica via twitter o facebook le notizie che gli servono per la sua propaganda, prendendo spunto anche dalle meritorie operazioni delle forze dell'ordine. E' comprensibile (non a caso Salvini lo chiamano "il capitano"), ma a volte gli sfugge la mano. E qualcuno può avere qualcosa da obiettare. Se questo qualcuno è un Procuratore della RepubblicaArmando Spataro , magistrato di lungo corso assai stimato, di provata capacità e sicura esperienza; se questo magistrato lamenta possibili ricadute negative su una difficile inchiesta - mafia nigeriana - del suo ufficio; se nulla consente di liquidarlo con qualche battuta tipo quelle ...