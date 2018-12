Il video di scuse di Di Maio padre è stato un errore di comunicazione?

Su Facebook lettera di scuse del padre di Di Maio : «Sì - ho chiuso per i debiti» video Le vicenda in 2 minuti| Foto : Messaggio prodotto in modo professionale in stile M5SL’imprenditore avrebbe aderito alla rottamazione ter

Il video di scuse di Dolce & Gabbana ai cinesi nella parodia di Maurizio Crozza : Maurizio Crozza imita Dolce e Gabbana Nonostante il black friday, Maurizio Crozza non ha fatto sconti a Dolce e Gabbana. Nel suo show in onda sul Nove, ieri il comico ligure ha imitato i due stilisti, proponendo una parodia del video di scuse da loro rivolto al popolo cinese dopo gli spot della maison ritenuti razzisti e soprattutto dopo quanto scritto da Stefano Gabbana sui social (lo stilista poi ha rivelato di essere stato ...

Udinese - il man of the match De Paul diventa leader : prima il gol - poi le scuse [video] : L’Udinese è tornata a vincere: l’arrivo in panchina di Davide Nicola ha portato nuova linfa alla squadra bianconera, che ha tenuto a bada la Roma e conquistato tre punti fondamentali in ottica salvezza. Se a cambiare è stato l’allenatore, non lo è stato l’uomo decisivo tra coloro che sono scesi in campo: Rodrigo De Paul, infatti, ha messo il pallone alle spalle di Mirante dopo una magia che ha messo fuori causa sia ...

Dolce e Gabbana - Crozza e le parti tagliate del video di scuse al popolo cinese : “Questa è gente che si mangia i cani…” : Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove, Maurizio Crozza si sdoppia per vestire per la prima volta i panni di Dolce e Gabbana e mostrare le parti tagliate del video di scuse al popolo cinese dopo gli spot ritenuti razzisti: “nella nostra famiglia ci hanno insegnato a non mancare di rispetto a nessuno, anche se ci hanno questa abitudine i cinesi di sputare per terra. Se vai a Pechino ...

Dolce e Gabbana - dopo la gaffe arrivano le scuse alla Cina - video : Dolce e Gabbana si scusano con la Cina Per la prima volta in un filmato nel quale ammettono i propri errori, Dolce&Gabbana sottolineano di voler chiedere scusa a tutti i cinesi del mondo, prendiamo ...

Spot Dolce e Gabbana in Cina - il video con le scuse - Sky TG24 - : I fondatori della maison appaiono insieme in un videomessaggio dove si scusano con i cinesi di tutto il mondo per la pubblicità della loro griffe ritenuta sessista e razzista. E garantiscono: "Siamo sempre stati innamorati della Cina"

Cucchi - i tre carabinieri rischiano di essere destituiti Ilaria : «Io al Viminale? Prima le scuse di Salvini» - Il video : Il comandante Nistri ha deciso di procedere poiché la prescrizione evita la condanna ma non cancella i fatti. L’ultimo avvertimento al pentito: restiamo compatti