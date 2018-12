Il tweet sulla mafia nigeriana non è l' unico scivolone social fatto oggi da Salvini

agi

: l ministro che rende più insicuro e pericoloso il Paese. Un agitatore. Un irresponsabile. - civati : l ministro che rende più insicuro e pericoloso il Paese. Un agitatore. Un irresponsabile. - repubblica : 'Silvia, la nostra meglio gioventù': il tweet di Claudio Marchisio sulla volontaria rapita in Kenya - serenabini73 : RT @Pliis3: @matteosalvinimi Per il tweet mattutino sulla posizione degli autovelox mobili c'è da aspettare molto? #Salvini -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Nel giorno in cui il procuratore capo di Torino, Armando Spataro, e Roberto Saviano, accusano Matteodi aver danneggiato il blitz contro laparlandone su Twitter a operazione ancora in corso, il ministro dell'Interno incappa in un altrosocial non altrettanto serio ma comunque degno di menzione. Il vicepremier, come è noto, è solito pubblicare sui suoi profili immagini del suo pranzo o della sua cena. Si tratta di un punto fondamentale della sua strategia social. Così facendo,si mostra vicino alla gente comune, che parimenti ama condividere su Facebook i piatti che ha preparato o ordinato al ristorante. Non solo il 'e voi amici?' con il quale suole concludere post del genere è un invito ad alimentare la discussione e a commentare, uno stratagemma social scontato per gli addetti ai lavori ...