Il Segreto | puntata serale Anticipazioni 4 dicembre | Julieta in pericolo? Il piano di

Il Segreto - il cerchio si stringe attorno a Emilia e Alfonso : anticipazioni trama puntata 4 dicembre : Non si riposa mai davvero a Puente Viejo, la cittadina spagnola che gli spettatori de Il segreto ormai conoscono così bene: laggiù può succedere qualunque cosa e in qualsiasi momento. Tra matrimoni forzati e desiderati ma negati, amori più o meno illeciti e magari anche clandestini, figli voluti e inattesi, manovre oscure, vendette e morti improvvise: sembra tanto già così ma in realtà è persino di più. Il segreto è la soap opera iberica che ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 4 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 4 dicembre 2018: Il Generale è scomparso e i suoi sospettosissimi soldati interrogano i paesani con decisione e violenza. Fe viene accusata di aver aggiunto del veleno nelle bottiglie di vino, visto che i soldati hanno iniziato a dormire subito dopo averlo bevuto. Spinta da Saul, Julieta si decide a fuggire per sempre da Puente Viejo, anche se teme per la sorte dell’Ortega. Fernando sembra ...

Il Segreto puntata del 3 dicembre : il Generale non si presenta all'appuntamento con Emilia : Continuano le vicende dei protagonisti della soap opera "Il Segreto", che ormai da diversi anni riesce sempre a tenere vivo l'interesse dei telespettatori. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda lunedì 3 dicembre rivelano che il piano ordito dai coniugi Castaneda per vendicarsi di Perez De Ayala andrà avanti, anche se con qualche imprevisto di troppo. Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso (Fernando Coronado) non hanno dimenticato le ...

Il Segreto - spoiler puntata del 3 dicembre : Perez De Ayala attacca i Castaneda : Appuntamento con le anticipazioni della soap opera Il Segreto che ci aspetta con una nuova puntata lunedì 3 dicembre 2018 su canale 5 a partire dalle 16,20. Secondo quanto riportato dagli spoiler sul nuovo episodio vedremo che Emilia e Alfonso hanno messo in atto il piano di vendetta contro Perez De Ayala, ma tutto non andrà come provisto. Saul e Julieta nel frattempo staranno pensando di lasciare Puente Viejo per sfuggire ai ricatti e alla ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 3 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 3 dicembre 2018: Fe, Emilia ed Alfonso hanno organizzato un piano per liberarsi definitivamente del generale Perez De Ayala. In particolare, Emilia e Alfonso salutano Matias e Marcela ma a loro non dicono nulla dei loro progetti… Qualcosa va storto nel piano: il generale non arriva all’appuntamento e si fa trovare a sorpresa davanti alla porta di casa di Emilia e Alfonso. Saul ha dei sospetti su ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 30 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 30 novembre 2018: Prudencio si reca a casa di Julieta e le offre nuovamente il suo aiuto… Carmelo se la prende con Severo, che non ha rivelato i suoi sentimenti a Irene e ne ha causato la partenza da Puente Viejo… La richiesta di aiuto di Prudencio è soggetta ad alcune condizioni e così Julieta rifiuta… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO. Ecco ...

Il Segreto spoiler puntata del 30 novembre : Prudencio ricatta Julieta - Emilia seduce Perez : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap opera iberica Il Segreto che ci svelano quanto accadrà ai protagonisti della telenovela ambientata a Puente Viejo nella puntata di venerdì 30 novembre 2018. Secondo gli spoiler sul nuovo episodio, vedremo che Emilia e Alfonso cominceranno a mettere in atto il loro piano contro Perez De Ayala e sarà proprio la Ulloa a sedurre il Generale per dargli appuntamento in un luogo isolato. Stando a ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 29 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 29 novembre 2018: Fernando Mesia offre a Raimundo il suo aiuto per annientare il Generale. Le nozze di Isaac ed Elsa vengono sconvolte da dei criminali armati di fucili, che arrivano in chiesa sparando sugli sposi e sugli invitati… Emilia seduce il Generale e gli dà appuntamento in un posto isolato per il tardo pomeriggio del giorno seguente… Matias è certo che i suoi genitori attueranno ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 28 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 28 novembre 2018: Fernando Mesia offre a Raimundo il suo aiuto per annientare il Generale. Le nozze di Isaac ed Elsa vengono sconvolte da dei criminali armati di fucili, che arrivano in chiesa sparando sugli sposi e sugli invitati… Emilia seduce il Generale e gli dà appuntamento in un posto isolato per il tardo pomeriggio del giorno seguente… Matias è certo che i suoi genitori attueranno ...

IL Segreto - PUNTATA SERALE/ Anticipazioni 27 novembre : Severo e Irene finalmente insieme? - IlSussidiario.net : Il SEGRETO, Anticipazioni PUNTATA serlae 27 novembre, Rete 4: alla villa torna Fernando Mesìa, quale sarà il motivo del suo ritorno?

Nero a Metà - Terza Puntata : Il Tormentoso Segreto di Malik! : Nero a Metà, trama Terza Puntata: un ulteriore omicidio per gli ispettori Soprani e Guerrieri, ma il passato della vittima sarà la chiave per risolvere il caso. Lo straziante Segreto di Malik potrebbe compromettere la sua carriera professionale… La fiction di Raiuno Nero a Metà ha conquistato i telespettatori con avvincenti trame, misteriosi delitti, tormentosi segreti e le vite dei personaggi che si intrecciano tra loro creando ad ogni ...

Il Segreto - il misterioso piano omicida di Emilia e Alfonso : anticipazioni puntata 27 novembre : A Puente Viejo, l’immaginaria cittadina spagnola che da diversi anni ormai è teatro delle complesse vicende de Il segreto, succede di tutto, sempre e comunque. Matrimoni, amori clandestini, figli, manovre misteriose, omicidi e morti improvvise: sembra tanto già così ma in realtà è molto di più. Il segreto è la soap opera iberica che narra ormai da più di cinque anni le vicende, i segreti (ci pare ovvio, naturalmente), gli intrighi e i ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 27 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 27 novembre 2018: Pomeriggio su Canale 5 – Francisca chiede a Raimundo di vederla in un modo piuttosto insolito: l’uomo deve raggiungerla in un luogo che non conosce. Il Generale provoca ancora Alfonso e la sua famiglia. Emilia prosegue nelle sue esercitazioni con i coltelli ed è diventata molto brava. Alfonso scopre la verità su ciò che è successo ad Emilia in carcere; pieno di sensi di ...

Nero a metà - anticipazioni terza puntata : Malik ha un Segreto : anticipazioni Nero a metà, 3 dicembre: Malik tormentato dal passato Il passato tornerà a bussare per Malik Soprani. Un terribile segreto del suo passato finirà per destabilizzarlo, portando alla luce una realtà tenuta nascosta per anni. La terza puntata di Nero a metà andrà in onda lunedì prossimo, 3 dicembre, alle 21.25 su Rai1. Claudio Amendola tornerà a vestire i panni dell’ispettore di Polizia Carlo Guerrieri e dovrà convivere con il ...