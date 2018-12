Il Ristorante degli Chef strizza l’occhio ad Un Posto al Sole per risollevare gli

optimaitalia

: #IlRistorantedegliChef strizza l'occhio ad Un Posto al Sole per risollevare gli ascolti: anticipazioni 4 dicembre… - OptiMagazine : #IlRistorantedegliChef strizza l'occhio ad Un Posto al Sole per risollevare gli ascolti: anticipazioni 4 dicembre… - SpettacoloNews1 : 'Il ristorante degli chef': il gioco si fa duro... Doppia eliminazione! - - TV_Italiana : A #IlRistoranteDegliChef è già tempo di DOPPIA ELIMINAZIONE! ???? -

(Di martedì 4 dicembre 2018)Nonostante i pessimi risultati in termini di ascolti, Iltorna in onda anche questa sera rischiando ancora il tutto per tutto contro la stessa Rai che spazzerà via la concorrenza con una nuova puntata de L'Amica Geniale. La sfida si fa sempre più impegnativa e, ad un passo dal gran finale che decreterà il vincitore di questa prima, e forse ultima, edizione del programma, conosceremo non solo i migliori di questo nuovo scontro ai fornelli ma anche dei due eliminati che lasceranno la cucina questa sera.Dopo la prima eliminazione, con l’uscita di Francesca dalla gara, Ilsi prepara a tornare in onda oggi, 4 dicembre, con la terza puntata in cui i protagonisti, ormai rimasti in nove, sono pronti a mettersi alla prova sotto gli occhi dei tre giudici stellati ovvero Andrea Berton, Philippe Léveillé e Isabella Potì. Il tema della prima sfida ...