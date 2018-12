Il ristorante degli Chef | stasera la terza puntata su Rai 2

Il ristorante degli Chef : anticipazioni 4 dicembre - ospiti Caceres e Pascucci : Il Ristorante degli Chef ritorna nella prima serata di oggi su Rai 2. Il cook talent dell’emittente nazionale vedrà il 4 dicembre nove concorrenti in gara, che si dovranno sottoporre al verdetto die giudici Andrea Bertone, Isabella Potì e Philippe Leveillé. Due partecipanti verranno interessati dall’eliminazione questa sera, mentre le anticipazioni de Il Ristorante degli Chef ci confermano gli ospiti: gli Chef stellati Roy Caceres e ...

Il ristorante degli Chef - le anticipazioni e ospiti della terza puntata : terza puntata per Il Ristorante degli Chef, in onda su Rai 2 questa sera, martedì 4 dicembre 2018, alle 21.20 per eliminare (almeno) un altro concorrente. I giudici Andrea Berton, Philippe Léveillé e Isabella Potì seguiranno le prove singole e il servizio dei 9 concorrenti rimasti in gara sotto lo sguardo vigile dei primi ospiti del programma, gli Chef stellati Roy Caceres e Gianfranco Pascucci. In palio per il vincitore la possibilità di ...

I Retroscena di Blogo : Rai2 - Freccero - Il ristorante degli chef e il favonio : E' entrato come il foehn o favonio come amano chiamarlo gli amici svizzeri, il vento impetuoso che viene dal Nord Europa e scende dalle montagne, fin verso le valli del Nord Italia, spazzando anche tutta la pianura padana durante l'inverno. Il "lui" di cui stiamo parlando è Carlo Freccero, che mercoledì scorso ha fatto la sua prima riunione a Rai2, chiamando a rapporto i dirigenti del secondo canale del servizio pubblico ...

La seconda puntata de 'Il ristorante degli chef' : finalmente il vero inizio del programma : Anche se “Il ristorante degli chef” ha debuttato lo scorso 20 novembre, è con la seconda puntata che il programma ha riservato alcune importanti novità rispetto agli altri talent culinari. Il nuovo format va in onda ogni martedì, dalle 21:20 su Rai 2. Innanzitutto, il programma non ha l’intento di eleggere il miglior chef d’Italia, come accade a “Masterchef”, bensì quello di scegliere chi tra i concorrenti sappia gestire la cucina di un ...

Ascolti tv : boom per 'L'Amica Geniale' - crolla 'Il ristorante degli chef' : Partenza col botto per la nuova serie tv di Rai 1, tratta dall'omonimo best seller di Elena Ferrante e diretta da Saverio...

Ascolti TV | Martedì 27 novembre 2018. Boom per l’esordio de L’Amica Geniale (29.3%) - disastro per Il ristorante degli Chef (2.8%) : L'Amica Geniale - Elisa del Genio e Ludovica Nasti Su Rai1 la prima puntata de L’Amica Geniale ha conquistato 7.092.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Canale 5 Hachiko – Il tuo migliore amico ha raccolto davanti al video 1.846.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Rai2 Il Ristorante degli Chef ha interessato 668.000 spettatori pari al 2.8% di share. Su Italia 1 Le Iene show ha catturato l’attenzione di 1.789.000 ...

Il ristorante degli Chef/ Diretta ed eliminato : l'inizio della gara risolleverà gli ascolti? - 27 Novembre - - IlSussidiario.net : Il Ristorante degli Chef, Diretta ed eliminato puntata 27 Novembre: la sfida entra nel vivo, Sandra Milo tra i clienti vip degli Chef.

Il ristorante degli chef allo scontro con la nuova fiction di Rai1 : chi sarà eliminato? Anticipazioni 27 novembre : Il Ristorante degli chef torna in onda oggi, 27 novembre, su Rai2 con una nuova puntata ad un passo dalla semifinale della prossima settimana. A quanto pare questa prima edizione del talent show culinario è composta da soli 4 appuntamenti e quindi presto scopriremo chi sarà il primo vincitore. Il Ristorante degli chef entra nel vivo con i dieci concorrenti vincenti dalla durissima selezione della prima puntata pronti a mostrarsi al cospetto dei ...

Il ristorante degli Chef - anticipazioni seconda puntata del 27 novembre 2018 : Dopo la lunga puntata dedicata ai casting, Il Ristorante degli Chef torna su Rai 2 questa sera, martedì 27 novembre 2018, alle 21.20 con la sua seconda puntata. In giuria Andrea Berton, Philippe Léveillé e Isabella Potì, che guideranno e valuteranno i 10 concorrenti sia ai fornelli che nelle fasi di amministrazione del locale; in più giudicheranno il loro modo di gestire i desideri e le richieste dei clienti, vip inclusi. In palio, la ...

Il ristorante degli Chef : stasera la seconda puntata su Rai 2 : Questa sera andrà in onda il secondo appuntamento con il nuovo talent show culinario di Rai2. Scopriamo chi sono i dieci concorrenti della gara.

Programmi TV di stasera - martedì 27 novembre 2018. Su Rai2 «Il ristorante degli Chef» : Philippe Léveillé, Isabella Potì e Andrea Berton - Il Ristorante degli Chef Rai1, ore 21.25: L’Amica Geniale - 1^Tv Fiction di Saverio Costanzo del 2017, con Elisa Del Genio, Margherita Mazzucco, Ludovica Nasti, Gaia Girace. Prodotto in Italia. Le bambole: Siamo negli anni 50, a Napoli. Elena e Lila, due bambine molto diverse tra loro, giocando si avvicinano e imparano a conoscersi. Ed è proprio in un pomeriggio di gioco, che nasce ...

Il ristorante degli chef - in tv c'è anche Marco Pagani di Lugo : Ravenna, 26 novembre 2018 " anche un cuoco amatoriale di Ravenna nel cast de ' Il ristorante degli chef ', il nuovo cooking show di Raidue. Marco Pagani , 37 anni, impiegato commerciale di Lugo di ...