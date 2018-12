Il Qatar lascia l'Opec - pesa la tensione con l'Arabia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il Qatar lascia il club del petrolio : il futuro sarà il gas : È una decisione storica quella intrapresa dallo stato del Qatar, che ha dichiarato di voler uscire dall’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) a partire da gennaio, per dedicarsi invece alla produzione di gas. L’annuncio inatteso arriva da parte del ministro per gli Affari energetici dell’emirato, Saad Sherida Al-Kaabi, in una conferenza stampa alla vigilia del vertice dei paesi dell’Opec prevista il prossimo 6 dicembre. Lo ...