Il problema dell’Italia non è più come cambiare la manovra ma come cambiare il governo : I tremila imprenditori in rappresentanza di tre milioni di imprese e del sessantacinque per cento del pil italiano (dicasi sessantacinque) che si sono riuniti ieri alle Ogr di Torino per manifestare il proprio dissenso contro la cultura della decrescita veicolata dagli irresponsabili del cambiamento

Pallanuoto femminile - A1 2018-2019 : risultati e classifica della sesta giornata. Nessun problema per l’Orizzonte Catania : sesta giornata per il campionato femminile di A1 di Pallanuoto. Vincono tutte le prime quattro della graduatoria: l’Orizzonte Catania non ha Nessun problema a battere l’F&D H2O, non si fermano all’inseguimento Plebiscito Padova, SIS Roma e Rapallo. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata. sesta giornata Ecogruppo Torre del Grifo Village-Plebiscito Padova 4-17 CSS Verona-SIS Roma ...

L’austerità è inutile. Il problema non è lo spread - ma la qualità della manovra : di Felice Roberto Pizzuti * spread e reazione dei mercati possono compromettere l’efficacia della manovra economica italiana? Felice Roberto Pizzuti contesta questa tesi di Blanchard e Zettelmeyer e spiega che quello che conta non è lo spread ma la qualità delle misure previste. 1. Nel dibattito sulla Nota aggiuntiva al documento di economia e finanza (Nadef) 2018 si evidenziano contributi anche autorevoli che, tuttavia, rischiano di aumentare ...

Infortunio Alex Sandro - il terzino della Juventus out per un problema muscolare : Infortunio Alex Sandro – Nella gara dell’Allianz Arena c’è una cosa che è saltata agli occhi dei tifosi bianconeri e degli appassionati di fantacalcio: la sostituzione di Alex Sandro con Cuadrado nell’intervallo. A chiarire le motivazioni del cambio ci ha pensato Massimiliano Allegri nel postpartita ai microfoni di Sky Sport: “Alex Sandro ha accusato un fastidio muscolare al flessore e quindi si è fermato a ...

Infortunio El Shaarawy - l’attaccante della Roma lascia il campo per un problema muscolare : Infortunio El Shaarawy – L’attaccante della Roma ha dovuto lasciare il campo a causa di un problema muscolare. Al 18′, infatti, è scivolato a centro area senza riuscire a sfruttare un assist invitante di Under: il faraone è rimasto a terra, chiedendo anche l’intervento dello staff medico. Il numero 92 ha voluto comunque provare a rimanere in campo, ma subito dopo un fallo subito da Modric (al 22′) ha alzato ...

Malore Mazzarri - le indiscrezioni da Torino sul problema di salute dell’allenatore : Malore Mazzarri – Sono state ore di preoccupazione per le condizioni di salute dell’allenatore Walter Mazzarri, il tecnico del Torino ha avuto un Malore durante l’allenamento della squadra granata in vista della trasferta di campionato contro il Cagliari, nelle prossime ore verrà sottoposto ad accertamenti per valutare lo stato di salute dell’allenatore. Il tecnico non potrà seguire la squadra nel match di lunedì in ...

"Leggendo le analisi di esponenti del Pd pare che ogni problema della sinistra mondiale dipenda dal mio carattere" : "Più dell'Europa mi preoccupa l'incapacità di Conte e Tria. Hanno gestito questo dossier coi piedi. E, purtroppo, si sono resi ridicoli davanti ai mercati, non solo a Bruxelles. Pagheremo le conseguenze di queste scelte non domani, ma per mesi: il 2019 di famiglie e imprese sarà nero per colpa del nostro governo", accusa Matteo Renzi in un'intervista al Messaggero, nella quale si scaglia anche contro chi nel Pd all'inizio ...

Infortunio Lasagna - dietro l’assenza dell’attaccante c’è un problema fisico : Infortunio Lasagna – Al momento dell’uscita delle formazioni ufficiali di Udinese e Roma quello che ha colpito è stata l’assenza di Lasagna. Trattandosi della prima partita con Nicola alla guida dei friulani, si poteva anche immaginare un’esclusione legata a motivazioni esclusivamente tattiche. In realtà l’attaccante, reduce dalla convocazione in Nazionale, ha accusato un problema al flessore e ha dovuto dare ...

Lazio - Inzaghi : 'Il Milan ha grandi risorse. Il prato dell'Olimpico è un problema' : Sono appassionato di questo sport e ritengo che per Roma sia un motivo di orgoglio poter ospitare certi eventi, oggi pomeriggio si gioca il test match tra Italia e All Blacks, ndr,. Però quest'anno ...

Il caso della striscia chiara sui display di Huawei P9 Lite : dritte per affrontare il problema : Ci sono nuove segnalazioni che dobbiamo prendere in considerazione in questi giorni da parte dei possessori di un Huawei P9 Lite. Secondo quanto ho avuto modo di raccogliere in Rete, infatti, oggi 24 novembre è necessario soffermarsi su un altro problema abbastanza diffuso per quello che resta ancora oggi un prodotto molto popolare in Italia. Complici alcune offerte molto allettanti a suo tempo, infatti, in tantissimi qui in Italia hanno deciso ...

Il problema delle distanze in Red Dead Redemption 2 : Nella costruzione del mondo di The Witcher rispetto a quello di RDR2 possono saltare all'occhio un paio di interessanti differenze : nel primo l'evento casuale è un fatto raro, che capita poche volte ...

Infortunio Berardi - problema fisico per l’attaccante dell’Italia : Infortunio Berardi – Si sta giocando la gara amichevole in campo Italia ed Usa, molto bene la squadra di Roberto Mancini che però non riesce a sbloccare l’incontro, in particolar modo grande occasione non sfruttata dall’attaccante Lasagna. Nella ripresa problema fisico per Domenico Berardi, l’attaccante del Sassuolo costretto a lasciare il campo per Infortunio, al suo posto dentro Kean. Nelle prossime ore nuovi ...

Infortunio Vrsaljko - problema ai flessori per il terzino dell’Inter : ecco cosa rischia : Infortunio Vrsaljko – L’Infortunio che ha costretto il terzino dell’Inter Sime Vrsaljko ad abbandonare il campo durante la partita di Nations League tra Inghilterra e Croazia riguarderebbe i flessori della coscia destra. È quanto fatto trapelare dal calciatore, che oggi sarà di ritorno ad Appiano Gentile e avrà modo di farsi visitare dallo staff medico nerazzurro. Il rischio, se si dovesse trattare di uno stiramento, è ...

Raggi e Casa delle donne : chi è veramente disponibile a risolvere il problema? : La Sindaca Raggi, intervistata da Maria Latella accusa le donne che gestiscono la Casa Internazionale delle donne di Via della Lungara a Roma, di volersi tenere il palazzo del Buon Pastore senza pagare nulla, di pretendere un trattamento privilegiato perché donne. Non c'è in realtà nulla di più falso. Come è del tutto falso che le donne della Casa non vogliano raccogliere soldi. Forse la Sindaca non lo sa, ma ...