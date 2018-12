Il primo ministro francese Edouarde Philippe ha annunciato la sospensione dell’aumento

Gilet Gialli a Parigi/ Ultime notizie - scontri - arresti e tafferugli : la condanna del primo ministro Philippe - IlSussidiario.net : Parigi, nuova protesta dei Gilet Gialli. Ultime notizie, scontri sugli Champs-Elysees e lancio di fumogeni: 115 fermati dalle forze dell'ordine.

Una whistleblower ha detto ad Euractiv che il vice-primo ministro Bulgaro ha venduto per anni passaporti bulgari agli stranieri : Il vice primo ministro della bulgaria Krassimir Karakachanov, l’ex ministra della Giustizia (ora agli Esteri) Ekaterina Zaharieva e il deputato del partito di centro destra Gerb Andrey Kovatchev sono stati accusati di aver preso parte a una truffa ai danni dello Stato

Palazzo Chigi - Conte accoglie il primo ministro della Repubblica Slovacca : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Il caso dell’ex primo ministro macedone scappato in Ungheria : Nikola Gruevski è fuggito da una condanna per corruzione attraversando diversi stati: non si sa quali e non si sa come, ma ora Orbán potrebbe avere un problema

Il figlio del primo ministro ceco ha accusato suo padre di averlo fatto rapire : È l'ultimo sviluppo di uno scandalo di fondi indebiti che ora rischia di far cadere il governo, anche se Andrej Babiš nega tutto

L’ex primo ministro macedone Nikola Gruevski ha chiesto asilo politico all’Ungheria : L’ex primo ministro macedone Nikola Gruevski ha scritto su Facebook di trovarsi a Budapest, in Ungheria, dove ha chiesto asilo politico. L’annuncio è arrivato dopo che ieri, lunedì 12 novembre, un tribunale macedone aveva emesso un mandato d’arresto nei suoi confronti

Prescrizione - il ministro Bonafede : 'Raggiunto l'accordo - verrà introdotta dopo il primo grado' : La maggioranza ha trovato un accordo sulla Prescrizione . Lo ha riferito il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede , al termine del vertice con il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di ...

"Il ministro Bussetti mi ha revocato dalla presidenza dell'Asi : è il primo spoil system di un ente di ricerca" : Roberto Battiston revocato dalla presidenza dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Lo rende noto lo stesso Battiston in un tweet. "Oggi il ministro Bussetti con mia sorpresa mi ha comunicato la revoca immediata dell'incarico di Presidente Asi. È il primo spoil system di ente di Ricerca", ha scritto Battiston. "Grazie - ha aggiunto - alle migliaia di persone con cui ho condiviso quattro anni fantastici di spazio Italiano".Oggi il ministro ...

Asi - il presidente Roberto Battiston : “Ministro Bussetti mi ha revocato l’incarico. primo spoil system di ente di ricerca” : “Oggi il Ministro Bussetti con mia sorpresa mi ha comunicato la revoca immediata dell’incarico di presidente Asi. È il Primo spoil system di ente di Ricerca. Grazie alle migliaia dii persone con cui ho condiviso quattro anni fantastici di spazio Italiano”. È con questo tweet che Roberto Battiston, numero uno dell’Agenzia spaziale italiana, ha comunicato di non essere più il presidente, Oggi il Ministro Bussetti con mia ...

primo astronauta sudamericano ministro : ANSA, - SAN PAOLO, 31 OTT - Il presidente eletto del Brasile, Jair Bolsonaro, ha confermato oggi su Twitter che affiderà il ministero per la Scienza e la Tecnologia a Marcos Pontes, Primo astronauta brasiliano e sudamericano, che partecipò nel 2006 ad una missione nella Stazione Spaziale Internazionale. Bolsonaro aveva già indicato il nome ...

Prescrizione - il ministro Bonafede : “Emendamento al ddl Anticorruzione per bloccarla dopo il primo grado” : Un emendamento al disegno di legge Anticorruzione per bloccare la Prescrizione dopo il primo grado. Lo ha annunciato il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, alla fine della sua visita al cimitero di San Giuliano dove sono stati sepolti i bimbi e la maestra morti nel crollo della scuola Jovine a causa del terremoto del 31 ottobre 2002. dopo l’omaggio il guardasigilli ha incontrato il Comitato delle vittime delle stragi nell’auditorium di ...

Crisi politica in Sri Lanka - l'ex dittatore Rajapaksa è il nuovo primo ministro : Di manovra incostituzionale parla anche la Chiesa anglicana dello Sri Lanka, preoccupata che la svolta possa 'portare ad un ulteriore deterioramento della nostra economia e incidere in modo severo ...

Pd - il primo ministro spagnolo Sanchez : “Un onore stare dalla parte dell’Italia che non si rassegna di fronte alla paura” : “L’Italia ha bisogno dell’Europa come l’Europa ha bisogno dell’Italia. Lottate come state facendo e state pronti, perché molto presto sarete a capo della grande trasformazione di cui l’Italia ha bisogno”. A dirlo, al Forum per l’Italia organizzato dal Partito democratico a Milano, il primo ministro della Spagna, Pedro Sanchez. “Maurizio -ha detto riferendosi al segretario del Pd, Martina- può contare sul mio ...

Sri Lanka - il presidente sospende il Parlamento : rimosso il primo ministro : Il presidente dello Sri Lanka ha sospeso il Parlamento dopo aver sostituito il primo ministro, Ranil Wickremesinghe , nel pieno di una pesante crisi politica. Le attività dell'Aula sono state sospese ...