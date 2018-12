Il presidente della Regione Nello Musumeci a ChocoModica 2018

Giustizia : il giudice Baffa nuovo presidente della seconda sezione penale : LECCE - Il giudice Pietro Baffa , 54 anni, è il nuovo presidente della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce . Il magistrato leccese, che succede a Roberto Tanisi, attuale presidente della ...

Tommaso Bellandi eletto presidente della Società Italiana di Ergonomia lucchese : L'Ergonomia è la scienza delle interazioni, il cui oggetto di studio sono le interazioni tra i fattori umani ed i fattori tecnici ed organizzativi negli ambienti di lavoro e di vita. L'obiettivo ...

Il Var in Champions League dagli ottavi di finale - le parole del presidente Uefa Ceferin : “ecco il perchè della nostra decisione” : Le parole del presidente Uefa dopo la decisione di introdurre il Var dagli ottavi di finale di Champions League “Siamo pronti ad utilizzare il Var in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto e siamo convinti che sarà vantaggioso per le nostre competizioni, in quanto fornirà un valido aiuto per i direttori di gara e consentirà di ridurre le decisioni sbagliate“. Lo ha dichiarato il presidente dell’Uefa, Aleksander ...

Decreto sicurezza - il presidente della Repubblica ha promulgato la legge di conversione : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del Decreto sicurezza e immigrazione. Il provvedimento, fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, era stato approvato definitivamente dalla Camera dei deputati la settimana scorsa.Sul testo, che aveva suscitato polemiche all'interno del Movimento 5 stelle, era stata posta la fiducia sia alla Camera che al Senato.

Il presidente della Nigeria dice di essere proprio lui - e non un suo sosia : Muhammadu Buhari ha risposto alle teorie del complotto che circolano da quasi un anno circa la sua morte e sostituzione con un impostore di nome Jubril

MotoGp – Cambio al vertice della FIM : Jorge Viegas è il nuovo presidente - sostituisce Vito Ippolito : Il portoghese è stato nominato presidente della Federazione Internazionale nel corso dell’Assemblea generale tenutasi oggi ad Andorra la Vella Cambia il presidente della FIM, Jorge Viegas prende il posto di Vito Ippolito che termina così il proprio mandato dopo dodici anni. L’Assemblea generale, tenutasi oggi ad Andorra la Vella ha nominato il portoghese al vertice della Federazione, della quale fa parte da molto tempo: ...

EFA 2018 - Al regista Costa-Gavras il Premio d'Onore del presidente e del Consiglio direttivo della European Film Academy : Costa-Gavras ha inoltre curato la regia di diverse Opere e spettacoli musicali ed è stato Presidente della Société des réalisateurs de Films , 1971-1973, . E' attualmente Presidente de La ...

George Bush - da più giovane aviatore della storia americana a presidente degli Usa : la sua vita in un video : Da più giovane aviatore nella storia della United States Navy a presidente degli Usa: in un video, le tappe fondamentali della vita di George H.W. Bush, morto all’età di 94 anni. L'articolo George Bush, da più giovane aviatore della storia americana a presidente degli Usa: la sua vita in un video proviene da Il Fatto Quotidiano.

Bush senior - il presidente più longevo della storia Usa : E' infatti lui il presidente che, raccogliendo l'eredità lasciata dalla dottrina Reagan e il contrasto al comunismo in tutto il mondo, nel summit a Malta nel dicembre del 1989 con Mikhail Gorbachev ...

George Bush padre è morto - addio al presidente Usa della prima Guerra del Golfo : George H. Bush, eroe della seconda Guerra mondiale e alla Casa Bianca dal 1989 al 1993, nel periodo della fine della Guerra fredda, visse il suo momento più alto di popolarità con la Guerra del Golfo del 1991, quando gli Usa sconfissero l'Iraq dopo l'invasione del Kuwait. Popolarità che fu poi travolta dalla crisi economica di quegli anni che lo condannò ad essere presidente di un solo mandato. A sconfiggerlo nelle urne fu Bill ...

George Bush padre è morto - addio al presidente Usa della prima Guerra del Golfo : A far fuori il 'SuperBush' vincitore a metà su Saddam Hussein , era stata l'economia e la promessa elettorale mancata: 'Read my lips: no new taxes'. 'Poppy', come lo chiamavano in famiglia, aveva ...

presentata indagine "il valore della piccola impresa in umbria" promossa da cna - confcommercio e confartigianato; presidente marini : regione ... : La presidente marini ha ricordato "gli impegni assunti con il Defr, il Documento di economia e finanza 2019-2021, sia sul fronte del credito per creare un 'piccolo ombrello' per le imprese sia con il ...

Tiro - Vladimir Lisin eletto presidente della Federazione Internazionale. L’uomo più ricco di Russia batte Luciano Rossi di 4 voti : Vladimir Lisin è stato eletto Presidente della Federazione Internazionale di Tiro (ISSF). A Monaco di Baviera (Germania) l’uomo più ricco di Russia, con un patrimonio stimato di 19 miliardi di dollari, è stato eletto con un totale di 148 voti, appena quattro in più di Luciano Rossi. Il Presidente della Federazione Italiana aveva denunciato pochi giorni fa di aver ricevuto minacce di morte e oggi è infatti stato scortato dalla polizia ...

‘Operazione fuori gioco’ - la ‘mossa’ del presidente della Sampdoria Ferrero : ‘Operazione fuori gioco’, le ultime ore si sono rivelate caldissima in casa Sampdoria, indagato il presidente blucerchiato Ferrero che hanno portato al sequestro di beni nei confronti della Sampdoria e del presidente Ferrero, nel dettaglio secondo l’ipotesi degli uomini del Nucleo di Polizia Valutaria, dalle casse della Sampdoria sarebbero spariti 1,2 milioni, parte dei soldi incassati per la cessione al West Ham di Pedro ...