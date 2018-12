Il Lisippo deve tornare in Italia La Cassazione respinge il ricorso di Getty

Diktat della Cassazione agli americani : il Lisippo deve tornare in Italia : L'Atleta di Fano di Lisippo è Italiano e in Italia deve ritornare. La Corte di Cassazione ha scritto quella che dovrebbe essere l'ultimo atto di un caso giudiziario che si è trascinato a lungo.Il Getty Museum di Malibu, in California, dovrà restituire all'Italia la celebre scultura bronzea dello scultore greco del IV secolo a.C., ripescato al largo delle coste adriatiche nel 1964 e acquistato dal museo statunitense 13 anni dopo. Nel 2010 il gip ...