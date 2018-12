Il governo | stop poteri a De Luca | la sanità campana commissariata

Migranti - Berna stoppa la nave Aquarius : il governo elvetico gli nega l'utilizzo della bandiera Svizzera : Il governo della Svizzera ha negato la bandiera elvetica alla nave Aquarius, gestita da Medici senza frontiere e Sos Mediterranee, come invece avevano chiesto alcuni deputati.Dopo la decisione di Panama di ritirare i suoi documenti alla Aquarius, tre parlamentari svizzeri, a fine del mese di settembre, avevano chiesto al loro Paese di concedere la bandiera Svizzera a fini umanitari, come previsto dalla legge sulla navigazione. Ma con un parere ...

Disabili - retromarcia del governo stop della giunta al taglio dei fondi : ... unitamente al dipartimento competente, avevano ritenuto che le somme stanziate per il 2018 fossero sovrabbondanti rispetto al fabbisogno e che potessero andare in economia, perdendo risorse". E ...

Cina - il governo cinese ordina lo stop all 'editing genetico' : Lunedì un gruppo di 122 scienziati cinesi ha rilasciato una dichiarazione definendo le sue azioni 'folli e un enorme colpo alla reputazione e allo sviluppo della scienza cinese'. Le conseguenze della ...

Sondaggi - brusco stop per la Lega. E per il governo c'è un'altra cattiva notizia : Secondo un Sondaggio realizzato da Swg per La7 il Carroccio è in calo di 1,2 punti. Ad agitare i sonni degli italiani è...

TAV - Francia a governo italiano : "decisione entro inizio 2019 o stop ai lavori" : Aut aut della Francia sulla linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Durante la presentazione del progetto di legge sulla mobilità il Ministro francese dei Trasporti, Elisabeth Borne , ha ...

Pensioni flessibili e LdB 2019 - governo conferma Quota 100 e stop Fornero nonostante l'UE : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 23 novembre 2018 vedono emergere nuove critiche alla legge Fornero da parte dell'ala leghista del governo. Il vicepremier Matteo Salvini torna infatti a confermare il superamento dell'impianto normativo avviato nell'ormai lontano 2011, avallando implicitamente l'approvazione delle Pensioni anticipate tramite la Quota 100 all'interno della legge di bilancio. Nel frattempo dalle associazioni della scuola si ...

Dl fisco : atteso nuovo pacchetto del governo - anche stop condono : L'emendamento che sopprime l'articolo 9, quello sul condono, recependo l'accordo politico tra M5s e Lega, e la sanatoria degli errori formali. Ma anche la tassa sui money transfer e alcune proposte ...

Spread a 327 - il governo trema : "Stop a vendite allo scoperto" : 'La situazione - ha commentato il direttore del debito pubblico del ministero dell'Economia, Davide Iacovoni - non è di per sé insostenibile se gradualmente si riesce a ritrovare stabilità sul ...

governo : "Stop a polemiche" : ... dobbiamo lavorare per realizzare quanto prima una completa economia circolare e rendere 'verde' il nostro sistema economico. Questo significa lavorare a difendere la cultura del 'riciclo' e rendere ...

Rifiuti - Cdm a Caserta. Conte media tra i vicepremier e annuncia piano del governo : 'Stop roghi tossici' : Ma sui termovalorizzatori restano le distanze tra gli alleati di governo, anche se Salvini si dice 'fiducioso' che con Di Maio troverà un'intesa. E il Governatore De Luca attacca: 'Hanno fatto più ...

Anche Costa stoppa Salvini : 'Inceneritori non sono in contratto di governo' : ... di una economia verde e di approvvigionamento a basso costo delle materie prime che l'Italia non ha, rinunciando così al concetto di economia circolare', ha aggiunto ancora Costa non negando che ci ...

Rifiuti - Di Maio : Salvini crea tensioni nel governo. Fico : stop agli inceneritori : Non si placa lo scontro sui Rifiuti in Campania fra il capo leghist Matteo Salvini e il leader 5 stelle Luigi Di Maio. «A me dispiace che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica...

Bonus bebé - stop dal 2019 senza proroga del governo. Il ministro : «Ci sarà» : Ora fino a compimento 1 anno per nati entro il 31 dicembre 2018. Il ministro della famiglia: «É stata necessaria una verifica». Opposizione all’attacco