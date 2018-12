Il Corriere della Sera: il Napoli vince con la classe di Ancelotti

ilnapolista

: Il governatore della Puglia, @micheleemiliano lascia il Pd - chedisagio : Il governatore della Puglia, @micheleemiliano lascia il Pd - Corriere : Il 2 dicembre 1915 Albert Einstein pubblicava la teoria della relatività generale ?? @corriere… - NicolaMorra63 : Proporre un nuovo modello, circolare, di economia, in cui i rifiuti diventano materia prima seconda e vengono reimm… -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Un messaggio al campionato Nella notte di Bergamo, iltesse comprensibilmente l’elogio di CarloLa vittoria con il fiatone a Bergamo, nello stesso stadio in cui l’Inter ne aveva presi quattro, è un messaggio al campionato.non si arrende, il divario con la capolista resta enorme (8 punti), maggio però è lontano.Milik uomosvolta Sull’1-1, scrive il quotidiano di via Solferino, “viene fuori ladi. Quando anche il pareggio sembra un regalo, l’allenatore azzecca il cambio giusto. È il tanto criticato Milik l’uomosvolta: nel giro di tre minuti addomestica il cross da sinistra di Mario Rui e porta ilin paradiso con il quinto gol stagionale in campionato, bomber di scorta visto che il 47 per cento delle sue reti sono arrivate partendo dalla panchina”.Giustamente ilsottolinea ...