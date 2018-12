IL CASO Pro e contro Mimmo Lucano | i due partiti della commedia all' italiana

Central European University - prorettore : “Cacciati da Orban - è 1° CASO dal nazismo L’Europa tollera gli Stati non democratici” : La Central European University ha annunciato lascerà dopo 28 anni Budapest per trasferirsi in Austria. Il caso era anche uno dei più importanti affrontati dalla relazione Sargentini sul mancato rispetto dei diritti umani in Ungheria. Nell’università fondata da George Soros e finita nel mirino nel governo di Viktor Orban, Eva Fodor, prorettore, insegna Studi di genere nel dipartimento di Scienze sociali e umane. Non siete riusciti a ...

Var - Rizzoli : 'CASO Zaniolo? È stato un errore - non va aggredito il protocollo' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

CASO Regeni - la procura egiziana respinge indagine italiana : La procura generale dell'Egitto ha respinto la richiesta ufficiale dei pm italiani di inserire sette agenti dei servizi egiziani nella lista degli indagati per il rapimento e l'uccisione del ricercatore italiano Giulio Regeni.Secondo i magistrati del Cairo - scrive l'agenzia di stampa egiziana, Mena, che cita una fonte giudiziaria - "non ci sono abbastanza prove per indagare le persone indicate" dai pm italiani e inoltre una richiesta simile era ...

Cristiano Ronaldo – CASO Mayorga - nuove prove contro CR7 : spuntano le sue due versioni contraddittorie : nuove prove contro Cristiano Ronaldo pubblicate sul ‘Der Spiegel’: spuntano le due versioni contraddittorie che sarebbero state date a distanza di due mesi da CR7 alla polizia Nonostante non se ne parli come nei giorni in cui il calderone è stato scoperchiato, sul Caso di violenza sessuale che vede Cristiano Ronaldo protagonista la polizia di Las Vegas continua ad indagare. Il ‘Der Spiegel’ poi pare proprio voler ...

Morte dj Ivan Ciullo : 'fu omicidio'/ Lecce - chiesta riapertura del CASO 'abbiamo le prove - non fu suicidio' - IlSussidiario.net : Morte dj Ivan Ciullo: famiglia chiede riapertura della indagini. L'avvocato: 'abbiamo le prove scientifiche, fu omicidio'.

CASO Regeni - Di Maio : “Risposte entro l’anno dall’Egitto o rapporti saranno compromessi. Eni? Tutto ne risentirà” : L’Egitto ci ha assicurato “risposte efficaci” che “devono arrivare in questo periodo”, altrimenti “trarremo le conseguenze”. Luigi Di Maio lancia un ultimatum al Cairo sul Caso di Giulio Regeni, dopo l’ennesima mancata collaborazione per fare chiarezza sull’omicidio del ricercatore italiano, e minaccia uno stop ai rapporti con lo Stato nord-africano ad ampio spettro. E che rischia di ...

CASO Regeni : la Procura di Roma pronta a indagare gli agenti egiziani che lo controllavano : Sono da sei a otto gli uomini dei servizi segreti egiziani. La decisione dopo dieci vertici fra i nostri inquirenti e quelli del Cairo che non hanno portato a sviluppi nelle indagini -

CASO Giulio Regeni : Procura di Roma indaga 7 agenti dei servizi segreti egiziani - : La Procura di Roma formalizza l'iscrizione nel registro degli indagati: l'ipotesi di reato è di sequestro di persona. Intanto il presidente di Montecitorio Roberto Fico annuncia l'interruzione delle ...

Non ci sono progressi sul CASO Regeni : L'ennesimo incontro tra i procuratori italiani e quelli egiziani non ha portato a niente («una presa in giro») e l'indagine va verso l'archiviazione, secondo i giornali

CASO Giulio Regeni : procura di Roma accelera - presto i primi indagati - : Tra questi vi sono poliziotti e 007 egiziani ritenuti responsabili del sequestro del ricercatore friulano e della successiva attività di depistaggio. I pm spiegano che questo scatto in avanti delle ...

CASO Ferrero - anche la Procura della Federcalcio si muove : Pecoraro vuole vederci chiaro sulla Sampdoria : Sampdoria, Massimo Ferrero è finito nel mirino della Guardia di Finanza ed ora anche la Procura della Federcalcio si muove acquisendo gli atti Sampdoria, dopo la Guardia di Finanza, anche la Procura della Federcalcio si muove. Giuseppe Pecoraro, secondo quanto rivelato dall’Ansa, avrebbe infatti aperto un fascicolo sul presidente doriano Massimo Ferrero, a seguito delle indagini condotte dalla Gdf con il conseguente sequestro dei ...