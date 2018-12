Il bimbo disabile impara a camminare | la fisioterapista si commuove

Foligno - ladri rubano tutori a bimbo disabile. Appello della mamma : “Senza non può camminare” : Alessandra Silvestrini, mamma di un bambino disabile di due anni, ha lanciato un Appello affinché i ladri dei tutori usati dal figlio per camminare li restituiscano: "Per rifarli servono due mesi e senza mio figlio non può camminare".Continua a leggere

Barcellona : sottraggono la carrozzina a bimbo disabile e tentano di rivenderla online : Ha davvero dell'incredibile la storia che ci arriva da Sant Andreu, uno dei dieci distretti in cui è divisa la citta' di Barcellona. Qui tre uomini dell'est Europa con ben pochi scrupoli di coscienza sono stati arrestati dalla polizia per il furto di una carrozzina motorizzata appartenente ad un bimbo disabile di soli 7 anni. I tre maldestri ladri, due russi ed un moldavo, avrebbero compiuto il furto con l'intento di rivendere lo speciale mezzo ...

Foggia - Francesco il bimbo disabile senza mensa : “Solo non mangia e nessuno lo imbocca”. Il rimpallo tra Comune e Asl : Da oggi, lunedì, l’Istituto comprensivo Santa Chiara Pascoli e Altamura, a Foggia, inizierà il servizio mensa. Per tutti gli studenti, tranne che per Francesco, un bambino di 11 anni che frequenta la quinta elementare. Per lui il pasto arriverà, ma la malattia dalla quale è affetto (una paralisi cerebrale infantile) non gli permette di alimentarsi in maniera autonoma. E non ci sarà nessuno a imboccarlo. La denuncia è stata della ...

Bologna - pc rubato al bimbo disabile : ora Andrea parla di nuovo con i suoi compagni : Bologna - Per questo computer , e per questo bimbo, si sono smossi mari e monti. La polizia non ha dato tregua ai ladri fino a che non ha riavuto in mano il prezioso strumento; i genitori delle scuole ...

Crotone - bimbo disabile costretto a seguire le lezioni faccia al muro : “È un esperimento” : In un primo momento il padre del bimbo credeva fosse un gesto del momento ma quando sì è accorto che ogni volta che entrava in classe il figlio assumeva sempre la stessa posizione ha chiesto spiegazzi, ottenendo una singolare spiegazione : le maestre hanno riferito che si trattava di "esperimento della maestra di sostegno"Continua a leggere