Icardi | solo Wanda e l’Inter nel suo cuore | “a mia moglie do 10! Juventus? Ce la

Icardi : 'Gioco solo per il gol. Juve o Real? Rinnovo per vincere con l'Inter' : Mauro Icardi promette fedeltà all'Inter. L'attaccante argentino ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport : 'Ho sempre chiarito i miei obiettivi. Il primo era giocare in Champions e l'abbiamo raggiunto. Il secondo è vincere qualcosa con questa maglia. Il Rinnovo del contratto? Quando sarà il momento ...

Wanda Nara : «Io libera e bella. Non vorrei Cr7 - per me c'è solo Mauro Icardi» : Da oggi Wanda Nara non è solo la signora Icardi. Ora disegna moda, vende la sua Wan Collection. Niente lusso. È una collezione «per le donne che fanno tante cose, proprio come...

Argentina super con il Messico - Dybala illumina la Seleccion : Icardi entra solo nell’ultima mezz’ora : La Seleccion supera il Messico con il risultato di 2-0, grazie al gol di Funes Mori e all’autorete di Brizuela. Assist per Dybala, solo mezz’ora nel secondo tempo per Icardi Ottima prestazione per Paulo Dybala nell’amichevole giocata dall’Argentina contro il Messico, vinta dalla Seleccion con il punteggio di 2-0. Assist per il primo gol di Funes Mori e tante giocate per la Joya, a cui è mancato solo il primo gol con ...

Mauro Icardi - Biasin dopo il derby : 'Perché l'Inter non è solo Icardi' : A centrocampo la sorpresa si chiama Brozovic, nerazzurro dal 2015 ma capace di una conversione 'alla Paolo Brosio' soltanto nei primi mesi del 2018: anche lui vice-campione del mondo, non sbaglia una ...

Icardi-Higuain - sfida totale : social - inizie Argentina. Gli opposti si attraggono solo col gol : Nella loro Argentina si direbbe che sono come el hambre y las ganas de comer , la fame e la voglia di mangiare. Una distinzione sottile che separa due opposti. Perché Mauro Icardi e Gonzalo Higuain ...

Inter - non solo Icardi : il Real Madrid pensa a Lautaro Martinez (RUMORS) : Ormai Florentino Perez se l'è legata al dito e non ha alcuna intenzione di lasciar passare il tentativo fatto dall'Inter sotto traccia per portare Luka Modric a Milano. Il patron del Real Madrid aveva anche denunciato la societa' nerazzurra che successivamente è stata ritenuta innocente dalla Fifa. La 'vendetta', dunque, potrebbe arrivare sul mercato visto che il club spagnolo non sta attraversando un buon periodo con la panchina del tecnico ...

Icardi : "Non mi interessano i gol - ma solo il bene dell'Inter" : L'Inter fa 6 di fila, Mauro Icardi fa 4 su 4. Perché nelle quattro partite dove il capitano nerazzurro è andato a segno, la squadra ha vinto sempre: Tottenham, Fiorentina, Psv e oggi Spal , piegata ...