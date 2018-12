Icardi e il futuro | ' So che i dirigenti dell' Inter'

Calciomercato Inter - Icardi annuncia il suo futuro : Molte delle poche fortune recenti dell’Inter sono senza dubbio legate a un nome e cognome ben precisi: Mauro Icardi. L’attaccante argentino, fin dal suo arrivo dalla Sampdoria, ha progressivamente conquistato spazio fino a diventare anche il capitano della squadra. Nel corso degli anni ci sono stati dei momenti che sembravano suggerire un allontanamento di Icardi dalla società nerazzurra, con diversi top club europei ...

WANDA NARA - VERISSIMO/ Manager e moglie di Mauro Icardi : "Il nostro futuro è ancora a Milano" : WANDA NARA sarà ospite di Silvia Toffanin durante la puntata di VERISSIMO che andrà in onda domani, sabato 27 ottobre, a partire dalle 15:40.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 09:43:00 GMT)

Wanda Nara : “Icardi all’Inter sta benissimo - il suo futuro è qui” : “Ha ancora tre anni di contratto, è felicissimo qui e ha un presente molto importante all’Inter. E’ il capitano e rimane qui. Se dovessi dargli un voto da manager, ribadisco che per me, al momento, è il miglior numero 9 che c’è al mondo”. Sono le parole di Wanda Nara, moglie e manager dell’attaccante dell’Inter, Mauro Icardi, sulla sua voglia di restare in nerazzurro visti i continui i rumors di ...

Wanda Nara fa sognare i tifosi dell’Inter : “Icardi? Qui sta benissimo! In futuro…” : Wanda Nara, moglie e manager di Mauro Icardi, rassicura i tifosi dell’Inter sul futuro del bomber nerazzurro e allontana le voci di mercato “Ha ancora tre anni di contratto, è felicissimo qui e ha un presente molto importante all’Inter. E’ il capitano e rimane qui. Se dovessi dargli un voto da manager, ribadisco che per me, al momento, è il miglior numero 9 che c’è al mondo“. Sono le parole di Wanda ...

Inter : Icardi non vede l’ora di giocare il derby e annuncia il suo futuro : Manca sempre meno al derby tra Inter e Milan, l’anno scorso deciso da una tripletta del bomber nerazzurro Mauro Icardi. Proprio l’attaccante dell’Inter è stato Intervistato da Sky Sport in vista del match di domenica prossima: “C’è tanta attesa. Dopo il grande periodo prima della sosta non volevamo che si fermasse il campionato ma ora siamo pronti per affrontare questa partita nel migliore dei modi. Per la ...