I dubbi sui dazi affondano Wall Street

Pensioni e LdB 2019 : anche l'UE apre alla quota 100 - ma restano i dubbi sui conti : Ad appena un mese dall'approvazione della legge di bilancio 2019, proprio il tema delle Pensioni appare destinato ad essere il terreno dello scontro finale tra il Governo italiano e la Commissione europea. Da un lato il reddito di cittadinanza sembra aver trovato fin da subito un certo consenso nei tecnici europei, mentre dall'altro l'avvio delle uscite anticipate dal lavoro tramite la quota 100 ha rappresentato fin dall'inizio delle trattative ...

Fed : altro rialzo tassi 'abbastanza presto' - dubbi sui successivi : New York, 29 nov., askanews, - Negli Stati Uniti un nuovo rialzo dei tassi d'interesse ci sarà 'abbastanza presto'. È quanto emerge dai verbali del Federal open market committee, il braccio di ...

Fed : altro rialzo tassi "abbastanza presto" - dubbi sui successivi : New York, 29 nov., askanews, - Negli Stati Uniti un nuovo rialzo dei tassi d'interesse ci sarà "abbastanza presto". È quanto emerge dai verbali del Federal open market committee, il braccio di ...

Uomini e Donne oggi : Lorenzo e Teresa in crisi - dubbi sui corteggiatori : oggi Uomini e Donne: Teresa dubbiosa, Lorenzo deluso da Giulia oggi torna in onda il Trono Classico. A Uomini e Donne questo pomeriggio vedremo la nuova esterna tra Luigi e Irene. I due stanno bene insieme e sembrano essere davvero molto complici. Nonostante sia andato tutto a meraviglia, il tronista siciliano ha ancora qualche dubbio. […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Lorenzo e Teresa in crisi, dubbi sui corteggiatori proviene da Gossip ...

Manovra - riunione Governo in serata/ Bocciatura Ue - Centeno 'Ancora dubbi sull'Italia - lo si vede sui mercati' - IlSussidiario.net : Manovra, Tria all'Ue: 'Non si giochi al chicken game'. L'appello del ministro dell'Economia, Di Maio: 'Non diamo soldi a lobby e amici'

Petrolio - speculatori alla finestra : la Russia semina dubbi sui tagli : ... perso il 7% Comunque sia le tensioni commerciali Usa-Cina, ben lontane da una tregua sul fronte dei dazi , non depongono bene per l'economia globale, e dunque per i consumi petroliferi,, mentre l'...

Il creatore della patata OGM nutre dei dubbi sui suoi effetti sulla salute : Il ripensamento di Caius Rommens sulla salubrità della patata OGM è un argomento che sta facendo discutere. Tredici anni fa lo scienziato sviluppò la prima patata transgenica ma oggi dichiara di non essere sicuro di aver “creato” qualcosa che non arrechi danni all'uomo. Rommens in passato ha guidato le ricerche della Simplot Plant Sciences, ed ancora prima ha condotto ricerche per la multinazionale americana Monsanto, produttrice del RoundUp e ...

Centeno : no dubbi Italia in euro - manovra lo dimostri. Tria : per evitare procedura servirebbe stretta suicida : ... per evitarla, secondo Tria «noi dovremmo fare una manovra di restrizione fiscale violentissima, andare a un deficit dello 0,8%, che per una economia in forte rallentamento sarebbe un suicidio, non ...

Ilva Taranto - 2600 operai liquidati via web : dubbi sui criteri per le scelte : La nuova società Am Investco, del gruppo Arcelor Mittal, ha comunicato chi è dentro e chi è fuori dal nuovo gruppo annunciando per 260 operai la messa in cassa integrazione a zero ore. dubbi e critiche da parte degli esclusi e dei sindacati sui criteri usati per selezionare gli operai che potranno rimanere.Continua a leggere

X FACTOR 2018 - LIVE SHOW ELIMINATO E PAGELLE/ Under Uomini al top - grandi dubbi sui Gruppi (prima puntata) : X FACTOR 2018, prima puntata LIVE SHOW: le PAGELLE con i top e i flop della serata che ha visto l'eliminazione di Matteo Costanzo. Sherol e Luna non tradiscono le attese(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 08:49:00 GMT)

dubbi sui rischi per Saviano - probabile taglio alla scorta : È molto probabile che Roberto Saviano si veda presto ridurre la scorta. La decisione non è ancora stata presa, tant’è che dal Viminale assicurano che «al momento non ci sono novità». Ma il rimpallo tra una prefettura e l’altra per la «mancanza di elementi sull’esposizione a rischio» dell’autore di Gomorra conferma l’ipotesi avanzata ieri dalla te...

Una Pallottola nel cuore 4 ci sarà?/ Anticipazioni quarta stagione : sui social il pubblico non ha dubbi : Una Pallottola nel cuore 4 ci sarà oppure no? Gli ascolti lasciano sperare in un rinnovo ma Gigi Proeitti sembra "stanco" del suo ruolo in tv, come andrà a finire?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 23:36:00 GMT)

Confindustria : rischio aumento tasse. Tria : 'Deficit giù dal 2020' Video Piano M5S sui tagli - dubbi della Lega : Nuovo scontro sui conti italiani. ConfindusTria, tramite il suo centro studi vede nero, nonostante il deficit al 2,4% e Di Maio risponde per le righe. A ballare è lo spread che, in concomitanza delle ...