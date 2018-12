I 24 CFU saranno necessari per il concorso docenti 2019

scuolainforma

(Di martedì 4 dicembre 2018) Si torna a parlare dei 24 CFU – Si dovrà attendere la definitiva approvazione della Legge di Bilancio, ma il Ministro Bussetti, in relazione alscuola, riprende il discorso dei 24 CFU in discipline discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche come requisito di accesso.o per il ruolo “Vogliamo dare ordine al reclutamento, attivando i concorsi in base al numero deiche dovremo assumere. L’assunzione avverrà solo attraverso i concorsi. I famosi 24 crediti ciperché dovranno essere alla base della formazione deiper affrontare le prove concorsuali, vogliamo semplificare e dare chiarezza a una serie di sistemi di reclutamento che si sono articolati in diverse forme e modi negli anni e tirare una riga” ha ribadito il Ministro dell’Istruzione Bussetti.Ricordiamo che, in prima ...