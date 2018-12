I 100 anni della stampa parlamentare

Novembre 2018 - Barletta e la Grande Guerra a 100 anni dalla vittoria : * * * Scarsi spunti di cronaca in quegli anni di Guerra. L'evento più rilevante, nell'estate del 1916, l'attivazione dell'Acquedotto Pugliese a Barletta, per merito di Matteo Renato Imbriani, che ne ...

Quota 100 - Brambilla : 'In pensione a marzo chi ha maturato i requisiti da almeno 2 anni' : È passata una settimana ed il governo non è intervenuto con gli emendamenti per correggere la manovra tanto discussa e che ha prodotto gli appunti dell’Europa al nostro Paese. Interventi che secondo i vertici della Commissione Europea sono obbligatori affinché il giudizio sulla manovra finanziaria del governo Conte, diventi positivo. Ridurre la spesa previdenziale della nuova misura quindi appare un obbligo, a meno che l’esecutivo non intenda ...

Pensione anticipata a quota 100 : riforma uscita con 41 anni di contributi dal 2022 : La Pensione anticipata a quota 100 avrà durata limitata, di tre anni, per arrivare alle uscite a quota 41 per tutti. Ne ha parlato Claudio Durigon, Sottosegretario al ministero del Lavoro in un'intervista concessa ieri, 2 dicembre 2018, al quotidiano La Stampa. La riforma delle pensioni, con il primo intervento delle uscite a quota 100, durerà fino al 2022, ma a regime basteranno poco più di quarant'anni di contributi versati per andare in ...

Tu si que vales - vince Marcin Patrzalek polacco di 18 anni. Commuove l'Italia : come userà i 100mila euro vinti : Si chiama Marcin Patrzalek il vincitore della quinta edizione di Tu si que vales , il talent di Canale 5 che ha dominato la sfida degli ascolti di sabato 1 dicembre sfiorando il 30% di share . Il ...

Milano - in migliaia per dire no al centro per i rimpatri di via Corelli : “Governo razzista - non si torni indietro di 100 anni” : migliaia di cittadini in piazza per protestare contro il decreto Sicurezza e l’istituzione dei Cpr. Associazioni cattoliche e laiche, collettivi politici e anarchici, privati cittadini e gruppi sociali, si sono ritrovati insieme in piazza Piola a Milano, per poi dare vita al corteo che li ha portati fino a via Corelli, sede del centro di accoglienza per richiedenti asilo che sarà trasformato in Cpr (centro per il rimpatrio). Slogan e canti ...

Quota 100 : norma-ponte fino al 2021 - poi 41 anni per tutti : Il “pacchetto pensioni” da tradurre in un emendamento alla manovra è pronto. E poggia su Quota 100 in versione ponte per i prossimi tre anni in vista dell’introduzione, dal 2022-23, di Quota 41 per tutti. Le misure definitive prevedono anche una proroga di “opzione donna” per un anno (e non più tre), così come per l’Ape sociale...

Ponte Genova - Coldiretti : sfiorati 100 milioni di danni complessivi : Mentre il crollo del Ponte Morandi ha cancellato una via di collegamento fondamentale per l'intera economia ligure con i tempi di viaggio che si sono allungati di un'ora con rincari dei costi di ...

Volley S3 e Sitting Volley insieme per i 100 anni della pallavolo : Volley S3 e Sitting Volley, insieme per i 100 anni del Volley a Ravenna Il grande villaggio di Volley, divertimento e inclusione sociale punta su Ravenna. Tutti in campo mercoledì 5 dicembre quando al PalaDeAndrè, Volley S3 e Sitting Volley saranno protagonisti di una delle giornate dedicate ai festeggiamenti per i 100 anni di pallavolo a Ravenna. Per la prima volta infatti, con il villaggio della “schiacciata” ci sarà anche quello di ...

Pensioni : Quota100 solo per 3 anni - nuove ipotesi allo studio del governo : Sarebbe pronta la riforma delle Pensioni che dovrà adesso essere tradotta in un emendamento alla legge di Bilancio 2019 al vaglio del Parlamento e di Bruxelles che guarda con grande attenzione e preoccupazione ai conti pubblici dell’Italia. In attesa della quota 41 per tutti, ovvero la possibilità di andare in pensione con 41 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica, il pacchetto previdenziale su cui sta lavorando in ...

Crollo ponte Morandi - Coldiretti : a Genova danni per 100 milioni ad agroalimentare e pesca : Si aggirano sui 100 milioni di euro i danni diretti ed indiretti all’agroalimentare e alla pesca in Liguria causati dal Crollo del ponte Morandi a Genova e dal maltempo: lo stima Coldiretti in riferimento alle conseguenze dei disastri che hanno colpito la regione da est a ovest, dalle montagne al mare, in occasione della mobilitazione #iostoconlaLiguria con oltre un migliaio di agricoltori, allevatori e pescatori che insieme a tanti ...

Guidare l'auto a oltre 100 anni : Giuseppe Predieri ottiene il rinnovo della patente : Giuseppe Predieri ha 102 anni ed ha ottenuto, di recente, il rinnovo della patente di guida; potrà dunque continuare a Guidare la sua auto fino al 2020. Giuseppe, classe 1916, guida ancora la sua Ford Fiesta e scorrazza per le vie dell'Appennino modenese. Lui, ex macellaio residente a Monteombraro, non ha mai fatto un incidente stradale in oltre 70 anni di guida; insomma, è un automobilista modello e per questo la Motorizzazione civile l'ha ...