Huawei Mate 20 | bello | potente e con una batteria infinita

Più ottimizzato che mai il Huawei Mate 20 Pro con aggiornamento 146 : risolto il problema messaggi : Il Huawei Mate 20 Pro riceve un aggiornamento molto importante che punta all'ottimizzazione di determinate funzioni, lato sicurezza e non solo. L'updtae, nello specifico, è il numero 146 e ha un peso abbastanza notevole di 559 MB, motivo in più per analizzarne tutti i plus aggiuntivi per il telefono. La prima cosa che balza agli occhi leggendo il changelog ufficiale del rilascio per il Huawei Mate 20 Pro riguarda la funzione di sblocco del ...

Hard Reset Huawei Mate 20 X : HUAWEI Mate 20 X come Resettarlo usando il menu’ delle impostazioni Android oppure usando il menù della recovery Tutto quello che serve sapere per fare un Hard Reset HUAWEI Mate 20 X.

Screenshot Huawei Mate 20 X : scattare Screenshot su HUAWEI Mate 20 X e creare una foto del contenuto dello schermo del cellulare Android

Manuale Huawei Mate 20 X italiano Pdf prima recensione : recensione Huawei Mate X in anteprima disponibile il Manuale italiano Huawei Mate 20 X che offre grafica di alta qualità e un fantastico display

Google ARCore supporta in Cina Huawei Mate 20 - Mate 20 Pro e Honor Magic 2 : L'elenco degli smartphone che supportano la piattaforma Google ARCore in Cina continua ad allungarsi e nelle scorse ore sono stati aggiunti tre modelli Huawei L'articolo Google ARCore supporta in Cina Huawei Mate 20, Mate 20 Pro e Honor Magic 2 proviene da TuttoAndroid.

Recensione Huawei Mate 20 : un piccolo cinema portatile : Abbiamo provato Huawei Mate 20, quasi top di gamma cinese con un display enorme e un comparto multimediale impeccabile. Però costa tanto, forse troppo e rispetto al Mate 20 Pro ci sono tante cose in meno. L'articolo Recensione Huawei Mate 20: un piccolo cinema portatile proviene da TuttoAndroid.

Sempre al passo il Huawei Mate 10 Lite con aggiornamento di novembre : altre novità? : Il Huawei Mate 10 Lite si sta rivelando una scelta d'acquisto più che mai giusta. Oltre al buon rapporto qualità/prezzo del device, possiamo anche sottolineare il supporto software di cui sta beneficiando proprio il device in questione. Nuovo di zecca giunge un nuovo firmware sul telefono che include anche la più recente patch di sicurezza di Google. Ci riferiamo in particolar modo al Huawei Mate 10 Lite nel suo modello RNE-L21 e pure ai ...

Tasso zero sul nuovo volantino Mediaworld : occasione a rate Huawei Mate 20 e iPhone XR - sconto P20 Lite : Il volantino Mediaworld persegue il momento di promozioni della nota catena di elettronica. Dopo un Black Friday e pure un Cyber Monday davvero scoppiettante per il brand, le nuove promozioni in negozio garantiscono acquisti a rate a Tasso zero. In particolare, per la categoria smartphone, risultano molto interessanti le proposte per i top di gamma Huawei Mate 20 e iPhone XR e per il segmento di fascia media il prezzo dell'ancora best seller ...

Tre mette in palio Huawei Mate 20 con il concorso indetto in occasione della Cyber Week : Grazie al concorso indetto da Tre in occasione della Cyber Week è possibile vincere un Huawei Mate 20. L'articolo Tre mette in palio Huawei Mate 20 con il concorso indetto in occasione della Cyber Week proviene da TuttoAndroid.

Offerte Euronics Cyber Monday del 26 novembre : Huawei Mate 20 Lite e Honor 9 Lite le uniche scelte : Cosa propone l'Euronics Cyber Monday oggi 26 novembre? In realtà niente di diverso di quanto non abbia offerto nel corso del Black Friday, visto che le Offerte online sono le stesse, con validità fino alla mezzanotte della giornata odierna. Purtroppo, siamo costretti a dare un grande dispiacere ai ritardatari dell'ultimo minuto, e quindi a tutti coloro che hanno pensato di chiudere il loro affare in occasione del lunedì dedicato al mondo ...

Huawei Mate 20 disabilitare barra di ricerca su home : Togliere la barra di ricerca su Huawei Mate 20. Come si toglie definitivamente la Hisearch sulla home del telefono Android Huawei Mate 20.

Occasione Android Pie per Huawei Mate 10 Pro : firmware ufficiale europeo : L'ultima segnalazione in Italia di aggiornamento destinato a Huawei Mate 10 Pro risale all'inizio del mese di novembre, quando il dispositivo aveva iniziato a ricevere il pacchetto B157, contrassegnato dalla patch di sicurezza di ottobre 2018. Da quel momento non si hanno avuto più notizie relative al roll-out che interessa l'ex top di gamma della serie Mate, che sappiamo essere stato da poco sostituito con il più recente Mate 20 Pro. Questo non ...

Ultima sferzata Amazon Black Friday del 24 novembre : Huawei Mate 20 - iPhone XR e Samsung Galaxy Note 8 : Non sembrano fermarsi le offerte Amazon Black Friday, che garantiscono un'Ultima impennata quest'oggi 24 novembre, per poi accompagnarci in direzione dell'altro evento in programma, quello del Cyber Monday. Oggi ci concentreremo su un altro trittico di smartphone, a cominciare da Huawei Mate 20, cui si applica un prezzo di 799.90 euro (il risparmio rispetto al listino originale non è sensazionale, ma non potevamo aspettarci diversamente ...

Huawei Mate 20 Pro scattare selfie panoramici : selfie perfetti con Huawei Mate 20 il modo più semplice per sfruttare al meglio la fotocamera del telefono Android Huawei.