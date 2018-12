Hockey ghiaccio | Alps League 2018-2019 | Ritten vince il derby con Vipiteno | Valpusteria

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : per Bolzano è crisi senza fine con il sesto ko di fila - in vetta ora c’è Klagenfurt : Il 25esimo turno della Erste Bank EisHockey Liga 2018-2019 conferma la crisi di Bolzano che perde anche in casa del Linz e cade per la sesta volta consecutiva, andando a confermare un crollo del tutto inatteso, giunto dopo che la formazione allenata da Kai Suikkanen aveva raggiunto la vetta della classifica. Con questo ko gli altoatesini scivolano quasi a metà classifica con 7 lunghezze di distacco dall’EC KAC che regola Innsbruck e vola ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : un’ottima Cortina supera il Lustenau 5-3 : Si chiude la 21ma giornata con la vittoria di Cortina sugli austriaci del Lustenau per 5-3. Gli Hafro, così facendo, si portano a 7 punti dalla zona playoff, occupata ora dallo Jesenice, mentre gli ospiti scivolano dalla seconda alla quinta piazza per via delle vittorie di ieri di tutte le dirette inseguitrici. I padroni di casa partono subito bene trovando la rete di vantaggio al minuto 01:26 con il canadese Nick Trecapelli, servito dal ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Valpusteria e Vipiteno battono Asiago e Ritten - Fassa strapazzata da Salisburgo - cade Milano - bene Gherdeina : Sabato ricco di Hockey con protagoniste le squadre del torneo europeo di Alps League 2018-2019. In testa alla classifica continua ad esserci Valpusteria, vittoriosa anche stasera nel derby casalingo contro Asiago per 4-0. Nell’altro scontro tutto italiano Vipiteno supera Ritten con il punteggio di 3-0, mentre, tra le altre compagini nostrane in gara, Fassa crolla 7-0 a Salisburgo, Milano cade in casa contro l’Olimpija per 6-4 e ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018-2019 : Bolzano si fa rimontare da 3-0 e perde all’overtime contro il Fehervar - quinta sconfitta di fila per le Foxes : Ancora una battuta d’arresto, la quinta consecutiva, per Bolzano nel campionato austriaco di EBEL 2018-2019. Le Foxes cadono tra le mura amiche per mano degli ungheresi del Fehervar AV19, facendosi rimontare dal 3-0 e subendo il gol sconfitta nel 1′ del supplementare. Gli italiani la sbloccano subito al minuto 01:05 della prima frazione con la rete del canadese Brett Findlay, lanciato dal connazionale Mike Blunden, cui segue, a metà ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Renon centra l’impresa e ferma Val Pusteria - vincono anche Cortina e Gherdeina : Gli ultimi quattro match della 20esima giornata della Alps Hockey Leaghe 2018-2019 regalano una grandissima sorpresa: Val Pusteria cade, per la prima volta in stagione dopo ben 17 vittorie consecutive, contro il Rittner Buam e non riesce a cogliere il record di successi di fila in questa competizione (rimanendo a pari merito con Asiago 2017/18). Oltre alla vittoria del Red Bull Hockey Jrs, Cortina e Gherdeina vincono i derby contro Fassa Falcons ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Asiago passa in casa dell’EC KAC II - vincono anche Bregenzerwald e Jesenice : Si sono giocati i primi tre incontri della 20esima giornata di Alps Hockey League 2018-2019 con il resto del turno che si disputerà domani sera. Nelle sfide odierne era impegnata una sola squadra italiana, l’Asiago, che ha vinto 6-4 sul campo dell’EC KAC II dopo un match ricco di reti. Negli altri incontri successi di Bregenzerwald e EK Eisbären. LE PARTITE EC KAC II – Asiago Hockey 4-6: Match pirotecnico a Klagenfurt e ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018-2019 : Bolzano non sa più vincere - a Vienna arriva la quarta sconfitta di fila : In archivio anche la 23ma giornata di EBEL 2018-2019, che ha visto Bolzano cadere per la quarta volta nelle ultime 4 sfide, stavolta sul campo del Vienna, squadra che prima di stasera condivideva il terzo posto proprio con gli italiani, in un match più equilibrato di quanto non dica il risultato finale di 5-2. I padroni di casa passano in vantaggio dopo 5′ dal fischio d’inizio con la rete di Emil Romig, su passaggio vincente ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018-2019 : crolla Bolzano in casa del Klagenfurt - le Foxes perdono 4-1 : Brutto stop per Bolzano, il terzo consecutivo, nella 22ma giornata di EBEL 2018-2019: le Foxes soccombono in casa del Klagenfurt, che scavalca proprio la squadra italiana al secondo posto in classifica, dietro solamente al Graz, con una partita ancora da giocare. Per gli austriaci continua, quindi, un momento di forma notevole che ha permesso loro di arrivare nelle primissime posizioni, mentre le Volpi perdono colpi, considerando anche le due ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Val Pusteria sa solo vincere - cadono i Falcons - mentre Renon ha la meglio su Cortina : La 19esima giornata Alps League 2018-2019 vede proseguire senza intoppi il cammino dell’HC Val Pusteria che sommerge di gol l’HC Gherdeina e centra un nuovo record in fatto di risultati positivi. Brutto ko interno per i Fassa Falcons, nettamente sconfitti dal Wipptal Weihenstephan, mentre Renon si sbarazza per 7-2 del Cortina e Asiago regola Milano per 3-1. I RISULTATI HC Val Pusteria-HC Gherdeina 8-0. Tutto facile per i leader della ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano cade a sorpresa in casa contro Znoijmo e non approfitta del ko dei Graz99ers : cade a sorpresa l’HCB Alto Adige Alperia nella 21esima giornata della Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019. Brutto ko per gli altoatesini che vengono sconfitti al Palaonda dai cechi dell’HC Znoijmo con il punteggio di 1-2. Sconfitta bruciante per i Foxes che mancano il sorpasso in vetta ai Graz99ers che, a loro volta, inciampano in casa del Linz. Domani in campo i Vienna Capitals che proveranno a risalire in prima ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Valpusteria inarrestabile - impresa Vipiteno all’overtime - vince anche Milano - cadono Cortina e Gherdeina : Si è conclusa da poco la 18ma giornata di Alps League 2018-2019. Dopo i due anticipi di ieri (Bregenzerwald-Fassa 6-2 e Klagenfurt-Renon 3-6), si sono disputati altri 5 incontri ed ognuno di questi ha visto in campo una squadra italiana: la regina incontrastata rimane Valpusteria che, con la vittoria casalinga ai danni del Salisburgo per 5-2, raggiunge il clamoroso bottino di 16 successi in altrettante partite. Ottime prestazioni anche di ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : arriva la sesta vittoria di fila per Ritten sul Klagenfurt - ancora sconfitta Fassa dal Bregenzerwald : Si sono appena conclusi i due anticipi della 18ma giornata del torneo europeo di Alps League 2018-2019, con le vittorie di Ritten, sul campo del Klagenfurt II 6-3, e di Bregenzerwald, per 6-2 in casa contro Fassa. Per i Rittner Buam si tratta del sesto successo di fila nella competizione, che riscatta parzialmente la deludente parentesi della Continental Cup, mentre i Falcons navigano in acque gelide, penultimo posto in classifica e nona ...

Hockey ghiaccio - Champions League 2018-2019 : si chiude qui l’avventura di Bolzano - vittoria netta del Plzen anche nel match di ritorno : Senza storia anche il match di ritorno, valido per l’accesso ai quarti di finale di Champions League 2018-2019, tra i cechi del Plzen e Bolzano. Le Foxes, dopo la pesantissima sconfitta casalinga dell’andata per 6-1, subiscono altre 6 reti in terra nemica riuscendo ad andare a segno solamente due volte per un complessivo di 12-3. I padroni di casa vanno subito in vantaggio con la rete al 15′ di Milan Gulas (primo dei 4 suoi gol ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018-2019 : clamoroso ko interno per Bolzano che cede la vetta ai Graz99ers : La 20esima giornata della Erste Bank Eishochey Liga – EBEL 2019 regala all’HCB Alto Adige Alperia una delle sconfitte più clamorose della sua storia recente. La formazione di Bolzano, infatti, crolla al Palaonda con il punteggio di 8-5 contro l’HC TWK Innsbruck che, in avvio di secondo tempo, si trovava sotto per 0-4. Con questo ko la formazione allenata da coach Kai Suikkanen (che solitamente eccelle proprio quando c’è d ...