Hidetaka Miyazaki | non sono nella posizione di poter parlare di una possibile

eurogamer

: Hidetaka Miyazaki non è nella posizione di poter parlare dell'arrivo di #Bloodborne2. - Eurogamer_it : Hidetaka Miyazaki non è nella posizione di poter parlare dell'arrivo di #Bloodborne2. -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Bloodborne è stato uno dei più grandi giochi esclusivi di PlayStation 4 chearrivati nel corso di questa generazione.Questo è probabilmente il motivo per cui i giocatori hanno ricordi così affascinanti del gioco, oltre al fatto che per molte ragioni è stato un vero gioiello.Molti pensavano che Shadows Die Twice, di cui si parlava ai The Game Awards 2017, finisse per essere il sequel del gioco, ma era invece Sekiro.Read more…