HellSign - prova

eurogamer

: Abbiamo provato HellSign, un curioso action investigativo con elementi RPG. - Eurogamer_it : Abbiamo provato HellSign, un curioso action investigativo con elementi RPG. -

(Di martedì 4 dicembre 2018) C'è qualcosa di tanto spaventoso quanto affascinante nell'ignoto. Ciò che l'uomo non riesce a spiegare attraverso le proprie conoscenze spesso viene accostato al soprannaturale, a qualcosa che dovrebbe suscitare nella nostra mente un terrore viscerale e profondamente radicato nella nostra stessa natura di essere umani.Tuttavia ciò che dovrebbe atterrirci e allontanarci sa anche attirarci con una forza difficile da spiegare a pieno. Basta riflettere un secondo per renderci conto che questo il mondo dell'intrattenimento lo sa alla perfezione.Di idee per sfruttare il fascino del soprannaturale ce ne sono state una marea all'interno di ogni medium ma l'opera di cui vi parliamo in questasembrava in grado di proporre qualcosa di fresco sin dal suo primissimo annuncio. Il fatto che la sua realizzazione in una prima forma giocabile sia stata così complicata è a conti fatti ...