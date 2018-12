Hellblade Senua’s Sacrifice disponibile in versione fisica per PS4

gamerbrain

(Di martedì 4 dicembre 2018) Lo studio di sviluppo Ninja Theory e il publisher indie 505 Games sono lieti di annunciare il lancio dellaper PlayStation 4 di: Senua’sSenua’sda oggi anche in edizionesu PS4 Questo pluripremiato videogioco, in stile azione/avventura dark fantasy, èora nei migliori negozi di videogiochi al prezzo di €29.99. Da oggi sarà commercializzata, allo stesso prezzo, anche lapacchettizzata di: Senua’sper Xbox One distribuita da Microsoft.: Senua’sha appassionato oltre un milione di giocatori in tutto il mondo con la storia di Senua, una guerriera celtica impegnata in un inquietante viaggio per salvare l’anima del suo amante perduto intrappolata negli inferi ...