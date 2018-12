Grande Fratello Vip | Giulia scrive una dedica a Francesco Monte | ' Mi manca il mio Francy'

Grande Fratello Vip - il fuorionda di Alfonso Signorini a Giulia Salemi fa il giro del web : «È una rompi...» : Alfonso Signorini e il fuorionda al Grande Fratello Vip che ha fatto il giro del web. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Ieri sera, durante la semifinale del reality condotto da Ilary Blasi, è ...

Grande Fratello Vip - la regia inquadra uno spettatore durante la diretta : quello che fa è incredibile : Grande Fratello Vip , il gesto dello spettatore fa il giro del web. Lunedì sera, durante la diretta del reality condotto da Alfonso Signorini e Ilary Blasi , un'insolita inquadratura della regia ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi al settimo cielo : “Sono estasiata - felice” : Silvia Provvedi felicissima al Grande Fratello Vip 2018: le ultime news dalla Casa In vista della finale, Silvia Provvedi al Gf Vip ha recuperato un sacco di energia! La settimana passata non è trascorsa molto bene per lei, l’abbiamo vista spesso piangere per l’assenza di sua sorella Giulia. La biondina delle Donatella infatti è stata […] L'articolo Grande Fratello Vip, Silvia Provvedi al settimo cielo: “Sono estasiata, ...

Grande Fratello Vip - il fuorionda di Alfonso Signorini a Giulia Salemi fa il giro del web : 'È una rompi...' : Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini e il fuorionda che ha fatto il giro del web. Ieri sera, durante la semifinale del reality condotto da Ilary Blasi, è stata eliminata Giulia Salemi, messa al ...

Grande Fratello Vip - Stefano Sala lascia Dasha per Benedetta? «So che con lei sarà una minestra riscaldata» : Manca poco alla fine di questa edizione del Grande Fratello Vip e Stefano Sala potrà tornare dalla sua fidanzata Dasha e capire se la loro storia d'amore ha ancora un futuro o è al capolinea. In ...

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi demolita : cosa le ha detto sua madre - perché è stata cacciata : L'incontro tra Giulia Salemi e sua madre, Fariba Tehrani, nella diretta dello scorso lunedì 26 novembre del Grande Fratello Vip ha fatto molto discutere. In particolar modo a incuriosire il popolo del ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander furibonda : 'Non sono anoressica' - pubblica una foto sconvolgente : 'Io non sono mai stata anoressica, l'anoressia è una malattia seria che può portare alla morte e non si insultano così le persone'. Con queste parole Jane Alexander ha voluto dire la sua dopo le molte ...

Grande Fratello Vip : Lory Del Santo rompe il silenzio : Lory Del Santo dopo il GF Vip: le sue prime dichiarazioni sui social Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la semifinale della terza edizione del Grande Fratello Vip. E in questa circostanza ha fatto molto discutere l’eliminazione di Lory Del Santo. Difatti quest’ultima ha perso clamorosamente il televoto con Benedetta Mazza, creando non poche polemiche sul web. A distanza di alcune ore da questo evento, ecco che Lory Del Santo è ...

Fariba Tehrani furiosa contro il Grande Fratello Vip - Walter e Andrea in finale : Fariba Teherani è stata sicuramente una delle protagoniste delle ultime puntate del Grande Fratello Vip, soprattutto dopo l'incontro di una settimana fa, con la figlia Giulia Salemi in cui le due donne hanno conversato in persiano senza far capire nulla ai telespettatori ed agli altri inquilini della Casa. La violazione del regolamento, ha costretto la produzione del reality show a prendere un serio provvedimento disciplinare contro la ...

Walter Nudo non mangia al Grande Fratello Vip : sta male? : Grande Fratello Vip 3: Walter Nudo sta male dopo la puntata? Walter Nudo sta male al Grande Fratello Vip 3? Il risveglio del gieffino è stato molto lento questa mattina. L’attore è stato svegliato dai suoi compagni di reality, incalzati dagli autori del programma a leggere un comunicato tutti insieme. Dopo aver ascoltato il responso sul budget settimanale, Nudo si è allontanato dal gruppo per fare meditazione, saltando la colazione. ...

Fariba Teherani furiosa contro il Grande Fratello Vip - Walter e Andrea in finale : Fariba Teherani è stata sicuramente una delle protagoniste delle ultime puntate del Grande Fratello Vip, soprattutto dopo l'incontro di una settimana fa, con la figlia Giulia Salemi in cui le due donne hanno conversato in persiano senza far capire nulla ai telespettatori ed agli altri inquilini della Casa. La violazione del regolamento, ha costretto la produzione del reality show a prendere un serio provvedimento disciplinare contro la ...

Ascolti tv - Nero a metà batte il Grande Fratello Vip e Report segna il record stagionale : Il programma più visto della prima serata del 3 dicembre è stata la puntata della fiction Nero a metà con Claudio Amendola, che ha vinto il prime time con 5.411.000 telespettatori e uno share del 23,3%. A seguire su Rai1, bene Che fuori tempo che fa, con 1.481.000 spettatori e il 13% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5, la semifinale di Grande Fratello vip ha raggiunto 3.505.000 spettatori e il 20.31% di share. Su Rai3 Report condotto da ...

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi sconcertante : 'Mi voleva in tutti i sensi' - chi è il super-vip inguaiato : Le dichiarazioni fatte da Eleonora Giorgi durante la sua breve esperienza al Grande Fratello Vip hanno avuto un eco enorme fuori dalla casa e non si sono di certo fermate qui. Infatti, intervistata al ...

Stefano Sala vuole riconquistare Dasha dopo il Grande Fratello Vip 3 : Stefano Sala su Dasha: “Ci proverò fino alla morte” Stefano Sala continua ad essere logorato dai dubbi. In bilico tra Benedetta Mazza e Dasha Dereviankina, il modello ha parlato della sua situazione sentimentale alla fine della scorsa puntata del Grande Fratello Vip 3. La semifinale del reality è stata carica di colpi di scena e Sala ha iniziato a mettere insieme alcuni indizi per cercare di capire se la modella ucraina, con cui ...