Grande Fratello VIP 2018 | daily | puntata del 4 dicembre 2018

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi e l'attimo più imbarazzante : 'Il ciclo proprio in quel momento. Allora...' : Il momento più doloroso di Giulia Salemi oggi è forse l'eliminazione a sorpresa dal Grande Fratello Vip . Ma la modella 23enne ha svelato al Giornale Off altri due eventi clou, in negativo, della sua ...

Grande Fratello Vip - la madre di Giulia Salemi contro il reality : "Non è vero niente - la volevano fuori da tre settimane" : Lo sfogo di Fariba Tehrani su Instragram: "Nessuno mi aveva parlato del regolamento, sono stata strumentalizzata per fare share"

Grande Fratello Vip - semifinale soporifera come l’intera edizione. Giulia Salemi “colpevole” di aver parlato con sua mamma fuori dalla Casa viene eliminata : Alle 23 la regia inquadra un figurante in studio che annoiato sbadiglia, simbolo di una semifinale soporifera e di una edizione davvero deludente che si avvia alla conclusione, scevra di dinamiche ma soprattutto di vip. In assenza di idee nel mirino finisce Giulia Salemi, colpevole di aver parlato in persiano con sua mamma Fariba nell’ultima puntata e di aver dunque ricevuto indicazioni dall’esterno, cosa vietata dal regolamento. La ...

Grande Fratello Vip 2018 - finalisti ed eliminati/ Il web grida al complotto : l'uscita di Giulia Salemi... - IlSussidiario.net : Grande Fratello Vip 2018: Silvia Provvedi, Francesco Monte, Andrea Mainardi e Walter Nudo sono i finalisti. Eliminate Lory Del Santo e Giulia Salemi.

Ascolti TV | Lunedì 3 dicembre 2018. Nero a Metà 23.3% - Grande Fratello Vip 20.3% : Nero a Metà - Antonia Liskova Su Rai1 Nero a Metà ha conquistato 5.411.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.505.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 850.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Io sono Vendetta ha catturato l’attenzione di 1.231.000 spettatori (5%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.242.000 ...

Grande Fratello Vip - Fariba Tehrani contro Ilary Blasi : 'Si sapeva che volevano eliminare Giulia Salemi' : Eliminata a un passo dalla finale del Grande Fratello Vip . Atroce delusione per Giulia Salemi , che finisce in lacrime per colpa della mamma Fariba Tehrani . La signora la scorsa settimana aveva ...

Jane Alexander - lo sfogo/ 'Non sono anoressica!' : i fan apprezzano la sua confessione - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : Jane Alexander accusata di essere anoressica, ecco il suo duro sfogo tramite social: 'Anoressia? Non scherziamo... ho la candida intestinale!'.

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi punita - eliminata e umiliata da Signorini : 'Tua mamma...' - lei piange : Disastro in famiglia al Grande Fratello Vip . Gli autori puniscono Giulia Salemi per colpa della mamma, Fariba Teherani , e dei suoi consigli in persiano durante l'incontro faccia a faccia avvenuto ...

Grande Fratello Vip - top e flop della semifinale : Due eliminati, due nuovi finalisti, due concorrenti al televoto. È una semifinale nel segno del due quella della terza, sicuri?, edizione del Grande Fratello Vip , caratterizzata da una serie di ...

Le colpe dei padri - delle madri e quelle del Grande Fratello : Le colpe dei padri non devono ricadere sui figli. Non sappiamo se il monito valga anche per il ministro del lavoro Luigi Di Maio accusato di aver coperto il padre Antonio, imprenditore dell’azienda di famiglia che ha dichiarato al fisco 88 euro come compenso annuo, manco fosse un giornalista sciacal

Céline Mambour manda una lettera a Walter Nudo/ "Quello che c'è tra noi è unico" - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : Céline Mambour manda una lettera a Walter Nudo dopo l'addio di dieci mesi fa. Parole d'amore per riconquistarlo dopo le... , Grande Fratello Vip 2018,

Grande Fratello VIP 2018 - ELIMINATI E FINALISTI / Solo il 37% dei voti per Giulia Salemi : il web approva! - IlSussidiario.net : GRANDE FRATELLO Vip 2018: Silvia Provvedi, Francesco Monte, Andrea Mainardi e Walter Nudo sono i FINALISTI. Eliminate Lory Del Santo e Giulia Salemi. Ieri sera Lory Del Santo e Giulia Salemi hanno dovuto abbandonare la Casa, non senza polemiche per la modalità con cui quest’ultima è giunta al televoto. Andrea Mainardi e Walter Nudo, invece, si sono uniti a Silvia Provvedi e Francesco Monte nella lista dei concorrenti già in finale.

Fariba Tehrani accusa gli autori del Grande Fratello Vip / 'Volevano far fuori mia figlia Giulia Salemi!' - IlSussidiario.net : Fariba Tehrani sbotta contro gli autori del Grande Fratello Vip, colpevoli di avere voluto eliminare Giulia Salemi dal programma.

È successo in TV - 4 dicembre 2017 : Daniele Bossari vince il Grande Fratello VIP 2 (video) : Quella del 2017 è ad ora l'edizione del Grande Fratello VIP di maggior successo fra le tre trasmesse da Canale 5 con una media che ha sfiorato i 5 milioni di telespettatori in 13 puntate (inizialmente ne erano previste 11 puntate, ma in seguito ai buoni ascolti ottenuti, il programma si è prolungato di due settimane)Indimenticabili le 'malgiogliate' di Cristiano Malgioglio, irresistibili sipari tra Raffaello Tonon e Luca Onestini, risate ...