Gran galà del calcio | ecco la top 11 e tutti i premi individuali | Icardi miglior giocatore

Gran galà del Calcio 2018 - ecco chi ha vinto nella serata AIC : Momento toccante al #GranGalàDelCalcio : il mondo del pallone si unisce nel ricordo di Davide #Astori . Applausi e commozione per il compianto capitano della #Fiorentina ! ' @acffiorentina #GGDC #...

Gran galà del calcio AIC - Icardi si gode il premio di miglior giocatore : “spero di vincere qualcosa di importante” : L’attaccante dell’Inter ha parlato dopo la consegna del miglior giocatore della passata stagione, sottolineando la sua voglia di trofei E’ stato nominato come miglior giocatore della passata stagione, Mauro Icardi però vuole sempre di più. Non gli bastano i riconoscimenti personali, l’attaccante argentino vuole un trofeo con la maglia dell’Inter, è questo l’obiettivo che proverà a raggiungere negli anni ...

Gran galà del Calcio – Totti sdrammatizza : “Var? Potrebbero radiarmi” : Francesco Totti adesso sdrammatizza: il dirigente giallorosso scherza sul Var dopo lo sfogo di pochi giorni fa Francesco Totti è stato tra i protagonisti del Gran Galà del Calcio AIC: l’ex calciatore romano ha ricevuto, insieme ad Andrea Pirlo, il premio carriera, ma è per le sue battutine che ha particolarmente attirato l’attenzione. Dopo il duro sfogo post Roma-Inter, il dirigente giallorosso non si è voluto nuovamente ...

Gran galà del Calcio : Icardi miglior giocatore della scorsa stagione : Poi i premi alla carriera per due campioni del mondo del 2006, Francesco Totti e Andrea Pirlo. Infine, omaggi per Sandro Tonali del Brescia , assente perché influenzato, fra i giovani di Serie B e ...

Gran galà AIC : trionfa la Juve - ma Icardi è MVP : Quelli che contano ci sono tutti, dal ministro con delega allo sport Giancarlo Giorgetti al nuovo presidente federale Gabriele Gravina. È una sfilza di ospiti, dai ct dell'Under 21 Di Biagio a quella ...

Gran galà del calcio AIC 2018 - ecco tutti i premi della serata [FOTO] : 1/15 AFP/LaPresse ...

Allegri miglior allenatore 2018/19 al Gran galà del Calcio : Dopo la Panchina d’Oro, Massimiliano Allegri incassa anche il premio come miglior allenatore della Serie A 2017/2018 al Gran Galà del Calcio. L’allenatore bianconero batte di misura Maurizio Sarri e commenta così la sua vittoria: «L’anno scorso era andato a Sarri. 40 punti? Siamo salvi, a parte gli scherzi. Questa è una serata bellissima e sono felice di ricevere il premio, grazie a chi sta con me tutti i giorni, soprattutto i ...

Gran galà del calcio AIC 2018 – Tutti i premi della serata : Juve squadra dell’anno - Icardi miglior giocatore : Nella serata in cui è stato assegnato a Modric il Pallone d’Oro, va in scena anche il Gran Galà del calcio AIC 2018: ecco Tutti i premi Nella serata del Pallone d’Oro, anche la serie A assegna i propri riconoscimenti nel corso del Gran Galà del calcio AIC. Una cerimonia piena di ospiti d’eccezione, caratterizzata dalla consegna dei premi per i migliori giocatori della passata stagione. Eccoli nel dettaglio miglior ...

Gran galà del Calcio – Paratici fa il punto su Pogba e Marotta : “ecco cosa penso” : Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato in occasione del Gran Galà del Calcio ACI 2018 “Pogba? Lo abbiamo già detto tante volte, è un Grande giocatore a cui siamo molto affezionati, ma in questo momento è un giocatore del Manchester United e quindi ci godiamo i nostri giocatori che sono altrettanto bravi”. Lo ha detto il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici in occasione del Gran Galà del ...

Totti al Gran galà del calcio : "Il Var? Non ne parlo più se no mi radiano" : Francesco Totti non ha per niente mandato giù l'arbitraggio di Gianluca Rocchi in Roma-Inter. L'ex capitano giallorosso, infatti, al termine del match pareggiato per 2-2 contro i nerazzurri ha inveito ...

Gran galà del calcio : Icardi insidia il dominio della Juve : Poi i premi alla carriera sono andati a due campioni del mondo del 2006, Francesco Totti e Andrea Pirlo. Ancora, la giuria ha scelto Sandro Tonali del Brescia fra i giovani di Serie B e Alia Guagni ...

