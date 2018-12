Gran Galà AIC | trionfa la Juve | ma Icardi è MVP

Gran Galà del calcio AIC 2018 - ecco tutti i premi della serata [FOTO] : 1/15 AFP/LaPresse ...

Allegri miglior allenatore 2018/19 al Gran Galà del Calcio : Dopo la Panchina d’Oro, Massimiliano Allegri incassa anche il premio come miglior allenatore della Serie A 2017/2018 al Gran Galà del Calcio. L’allenatore bianconero batte di misura Maurizio Sarri e commenta così la sua vittoria: «L’anno scorso era andato a Sarri. 40 punti? Siamo salvi, a parte gli scherzi. Questa è una serata bellissima e sono felice di ricevere il premio, grazie a chi sta con me tutti i giorni, soprattutto i ...

Gran Galà del calcio AIC 2018 – Tutti i premi della serata : Juve squadra dell’anno - Icardi miglior giocatore : Nella serata in cui è stato assegnato a Modric il Pallone d’Oro, va in scena anche il Gran Galà del calcio AIC 2018: ecco Tutti i premi Nella serata del Pallone d’Oro, anche la serie A assegna i propri riconoscimenti nel corso del Gran Galà del calcio AIC. Una cerimonia piena di ospiti d’eccezione, caratterizzata dalla consegna dei premi per i migliori giocatori della passata stagione. Eccoli nel dettaglio miglior ...

Gran Galà del calcio AIC 2018 – Tutti i premi della serata : Juve squadra dell’anno - a Icardi il gol più bello : Nella serata in cui è stato assegnato a Modric il Pallone d’Oro, va in scena anche il Gran Galà del calcio AIC 2018: ecco Tutti i premi Nella serata del Pallone d’Oro, anche la serie A assegna i propri riconoscimenti nel corso del Gran Galà del calcio AIC. Una cerimonia piena di ospiti d’eccezione, caratterizzata dalla consegna dei premi per i migliori giocatori della passata stagione. Eccoli nel dettaglio GOL PIU’ ...

Gran Galà del Calcio – Paratici fa il punto su Pogba e Marotta : “ecco cosa penso” : Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato in occasione del Gran Galà del Calcio ACI 2018 “Pogba? Lo abbiamo già detto tante volte, è un Grande giocatore a cui siamo molto affezionati, ma in questo momento è un giocatore del Manchester United e quindi ci godiamo i nostri giocatori che sono altrettanto bravi”. Lo ha detto il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici in occasione del Gran Galà del ...

Totti al Gran Galà del calcio : "Il Var? Non ne parlo più se no mi radiano" : Francesco Totti non ha per niente mandato giù l'arbitraggio di Gianluca Rocchi in Roma-Inter. L'ex capitano giallorosso, infatti, al termine del match pareggiato per 2-2 contro i nerazzurri ha inveito ...

Gran Galà del calcio : Icardi insidia il dominio della Juve : Poi i premi alla carriera sono andati a due campioni del mondo del 2006, Francesco Totti e Andrea Pirlo. Ancora, la giuria ha scelto Sandro Tonali del Brescia fra i giovani di Serie B e Alia Guagni ...

Gran Galà del Calcio – Diletta Leotta più sexy che mai - la conduttrice dell’evento mostra una vertiginosa scollatura [VIDEO] : Diletta Leotta presentatrice del Gran Galà del Calcio 2018, il suo outfit è super sexy e attira le attenzioni di tutti i presenti Diletta Leotta è la presentatrice ufficiale del Gran Galà del Calcio 2018. La bellissima conduttrice non passa di certo inosservata sul palcoscenico dell’evento calcistico con il suo outfit super sexy. Il look della siciliana è contraddistinto da una vertiginosa scollatura e dal modello a sirena del ...

Gran Galà del Calcio – Immobile al fianco Jessica Melena : la moglie di Ciro presenzia all’evento con un sexy outfit [VIDEO] : Jessica Melena si presenta accanto al marito Ciro Immobile al Gran Galà del Calcio: la bellissima moglie del biancoceleste sexy all’evento calcistico Jessica Melena al fianco di Ciro Immobile al Gran Galà del Calcio. La bellissima pescarese si è presentata sul tappeto rosso dell’evento accanto al marito con uno splendido outfit total black. Un tailleur dal taglio moderno ha messo in mostra il fisico longilineo della ...

Gran Galà del Calcio – Wanda Nara assente all’evento - la moglie di Icardi sfoggia una sexy scollatura a Tiki Taka : Wanda Nara non ha accompagnato il marito Mauro Icardi al Gran Galà del Calcio: la moglie del nerazzurro impegnata a ‘Tiki Taka’ Wanda Nara più sexy che mai a ‘Tiki Taka‘. La bellissima moglie di Mauro Icardi ha mancato l’appuntamento con il Gran Galà del Calcio, dove invece sta presenziando il marito, per essere presente alla puntata all’appuntamento con il programma di Luigi Pardo. L’argentina ...

Gran Galà del Calcio - Ausilio blinda Icardi : “non c’è nessun problema sul rinnovo - lui incarna l’Inter” : Il direttore sportivo dell’Inter ha parlato del futuro di Mauro Icardi, sottolineando come rimarrà a lungo con i colori nerazzurri addosso “Non c’è nessun problema, Icardi è Inter in tutto e per tutto. Siamo strafelicissimi del nostro capitano, come calciatore ma, soprattutto, come uomo. Penso abbia dimostrato di meritare oltre alla maglia dell’Inter, anche la fascia di capitano“. Il direttore sportivo ...

Appuntamento stasera con il Gran Galà del calcio : dove seguirlo in Tv : Si preannuncia una serata davvero emozionante per tutti gli appassionati dello sport più amato in Italia: è infatti in programma il Gran Galà del calcio, Megawatt Court di Milano (Via Watt, 15) con la conduzione di Diletta Leotta e la cena stellata dello chef Davide Oldani. La manifestazione è curata dal 2011 dall’AIC ed è […] L'articolo Appuntamento stasera con il Gran Galà del calcio: dove seguirlo in Tv è stato realizzato da ...

Stasera il Gran Galà del Calcio AIC : premi alla carriera per Totti e Pirlo : Si aggiungono altri due prestigiosi premi all’8ª edizione del “Gran Galà DEL Calcio AIC”: premiati Totti e Pirlo. L'articolo Stasera il Gran Galà del Calcio AIC: premi alla carriera per Totti e Pirlo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del Calcio.

