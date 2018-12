Gonfia di botte la madre 94enne | arrestato

ilgiornale

(Di martedì 4 dicembre 2018) Un'anzianadi 94 anni è stata malmenata dal figlio dopo che questi le ha distrutto mezza casa in seguito ad un litigio scaturito, sembrerebbe, per futili motivi"Futili motivi", queste le motivazioni che hanno mandato in escandescenza un ragazzo di 40 anni che ha aggredito lainvalida e anziana distruggendole mezza casa. Gli uomin dell'Arma sono intervenuti all'interno di un'abitazione di Fiumicino dove alcuni vicini hanno iniziato a sentire le grida della donna e i mobili che andavano in frantumi, riferisce il Roma Today. L'uomo è stato prontamentedai carabinieri intervenuti, che hanno inoltre appurato di come il giovane abbia ridotto la casa. L'esagitato è stato quindi scortato all'interno del carcere di Civitavecchia dove dovrà restare a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa di capire cosa abbia mandato in escandescenza il 40enne.La donna, di 94 anni ...