Gomorra 4 | da marzo 2019 su Sky Atlantic

Gomorra 4 a marzo su Sky Atlantic e già si lavora alla quinta stagione : Un post sui social, una storia su Instagram con parte del cast e Sky Atlantic annuncia intanto il mese in cui andrà in onda la quarta stagione di Gomorra: marzo 2019. La data precisa ancora non c'è, forse perchè ancora non è stato deciso il giorno di messa in onda tra il martedì o il venerdì sera, anche se poi ormai conta sempre meno il giorno visto l'on demand, lo streaming e la possibilità di vedere le serie tv in ogni modo si vuole.marzo 2019 ...