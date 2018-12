Gli psicopatici non sono solo criminali | molti sono persone comuni con cui abbiamo delle

Studio inglese : Gli psicopatici hanno una tendenza a mentire con abilità : Spesso gli psicopatici sono difficili da riconoscere, diversamente da come si pensi convenzionalmente. Sono brillanti e precisi, e non è semplice riconoscerli. Uno Studio pubblicato dalla rivista scientifica The Conversation grazie a Calli Tzani-Pepelasi, ricercatrice in psicologia dell'Università di Huddersfield, riconosce nell'attitudine a mentire il primo segnale d'allarme che ci fa riconoscere uno psicopatico. ...Continua a leggere