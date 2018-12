Gli islamici smentiscono i buonisti | Il presepe è il benvenuto

ilgiornale

: RT @ros_aria7: Stamattina sono passata da Raija una ragazza marocchina che ha un negozio di spezie ed erbe, allestito a tema per Natale, co… - SADIComic : RT @ros_aria7: Stamattina sono passata da Raija una ragazza marocchina che ha un negozio di spezie ed erbe, allestito a tema per Natale, co… - pola1945 : RT @ros_aria7: Stamattina sono passata da Raija una ragazza marocchina che ha un negozio di spezie ed erbe, allestito a tema per Natale, co… - AmbaAradam : RT @Namastefa: @matteosalvinimi Stupri, degrado, violenze, mafie , ruberie, sopprusi, razzismo contro i bianchi!!! Gli Italiani non ne poss… -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Ogni Santo Natale da qualche anno a questa parte è una guerra di religione. È uno scontro che infuria soprattutto nei luoghi simbolo dell"integrazione: le scuole. Dove c"è chi si divide tra la necessità di conservare la tradizione cristiana e chi invece la vorrebbe cancellare accampando teorie sul rispetto della sensibilità degli alunni di altre confessioni. È successo a Terni dove una dirigente scolastica ha detto "no" alla recita di Natale perché "disturba le diverse culture religiose presenti nell"istituto". Ma anche in provincia di Mestre dove le insegnati hanno pensato di censurare dalla canzone "Natale in allegria" il passaggio dedicato a Gesù sempre per non mettere in imbarazzo gli scolari di religione musulmana. La cronaca ne ha parlato, l"opinione pubblica si è scaldata, si è sollevato un gran clamore. Verrebbe da chiedersi: a che pro? È davvero questo il modo per stimolare il ...