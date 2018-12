Giulia Salemi furiosa con la madre Fariba? «Esci dalla mia vita» La rivelazione a

Grande Fratello Vip - il fuorionda di Alfonso Signorini a Giulia Salemi fa il giro del web : «È una rompi...» : Alfonso Signorini e il fuorionda al Grande Fratello Vip che ha fatto il giro del web. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Ieri sera, durante la semifinale del reality condotto da Ilary Blasi, è ...

Elena Morali commenta l’eliminazione di Giulia Salemi dalla casa in modo pungente : Elena Morali sempre pungente, questa volta tocca a Giulia Salemi subire la frecciatina della bellissima bionda La semifinale del GF Vip si è ormai conclusa, e finalmente tra pochissimi giorni scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione. Tante le emozioni durante la scorsa puntata, che ha decretato ben due nuovi finalisti, e due eliminazioni. Ad abbandonare la casa, ad un passo dal traguardo, sono state Lory Del Santo e Giulia Salemi, ...

Giulia Salemi eliminata - la rivelazione a Pomeriggio 5 : «Fariba? È a pezzi. La figlia non la vuole più vedere...» : di Emiliana Costa Giulia Salemi furiosa con Fariba ? Sembra proprio di sì. Dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip , Giulia sarebbe furiosa con la mamma tanto che le avrebbe mandato un messaggio ...

GfVip - il fuorionda di Alfonso Signorini a Giulia Salemi fa il giro del web : «È una rompi...» : Alfonso Signorini e il fuorionda al Grande Fratello Vip che ha fatto il giro del web. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Ieri sera, durante la semifinale del reality condotto da Ilary Blasi, è ...

GF Vip - Alfonso Signorini a Giulia Salemi : la gaffe fa il giro del web : Durante la semifinale del Grande Fratello Vip è stata eliminata Giulia Salemi, messa al televoto d’ufficio dal Gf a causa dell’intervento della mamma Fariba nella puntata precedente. Che avrebbe violato il regolamento, rivelandole news provenienti dall’esterno. La mamma della modella è colpevole di aver parlato in persiano con la figlia nella scorsa puntata e di averle lanciato più volte messaggi che riguardano l’esterno ...

GF Vip - Giulia Salemi chiude con la madre : “Esci dalla mia vita” : La ex concorrente sarebbe furiosa con la donna a cui è andata la colpa della sua eliminazione dal reality: il retroscena...

Fariba distrutta - il messaggio della figlia Giulia Salemi : “Esci dalla mia vita” : Giulia Salemi e la madre Fariba hanno litigato dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip? È un giorno difficile per Fariba Therani. L’ex concorrente di Pechino Express sarebbe ai ferri corti con la figlia Giulia Salemi, dopo l’eliminazione di quest’ultima al Grande Fratello Vip. Secondo quanto trapelato a Pomeriggio 5, subito dopo aver lasciato la Casa […] L'articolo Fariba distrutta, il messaggio della figlia ...

GF VIP : Fariba - dopo l’eliminazione della figlia Giulia Salemi - lancia pesanti accuse contro il programma. Leggi le sue parole : Ieri sera il Grande Fratello Vip ha punito Giulia Salemi per aver ricevuto da sua madre informazioni su fatti accaduti fuori dalla casa di Cinecittà. La ragazza inizialmente ha contestato la decisione degli autori... L'articolo GF VIP: Fariba, dopo l’eliminazione della figlia Giulia Salemi, lancia pesanti accuse contro il programma. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Pomeriggio 5 : Giulia Salemi contro Fariba. Tensione dopo il GF Vip : Giulia Salemi non vuole vedere più Fariba? La rivelazione a Pomeriggio Cinque E’ appena finita una nuova puntata di Pomeriggio 5. E la seconda parte della trasmissione è stata dedicata interamente a ciò che è successo ieri sera al Grande Fratello Vip. Ovviamente l’argomento caldo trattato dalla d’Urso è stato il fatto che Giulia Salemi sia stata punita dagli autori del reality per colpa della madre Fariba. Quest’ultima, ...

GfVip - il fuorionda di Alfonso Signorini a Giulia Salemi fa il giro del web : 'È una rompi...' : Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini e il fuorionda che ha fatto il giro del web. Ieri sera, durante la semifinale del reality condotto da Ilary Blasi, è stata eliminata Giulia Salemi , messa al ...

Grande Fratello Vip - il fuorionda di Alfonso Signorini a Giulia Salemi fa il giro del web : 'È una rompi...' : Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini e il fuorionda che ha fatto il giro del web. Ieri sera, durante la semifinale del reality condotto da Ilary Blasi, è stata eliminata Giulia Salemi, messa al ...

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi demolita : cosa le ha detto sua madre - perché è stata cacciata : L'incontro tra Giulia Salemi e sua madre, Fariba Tehrani, nella diretta dello scorso lunedì 26 novembre del Grande Fratello Vip ha fatto molto discutere. In particolar modo a incuriosire il popolo del ...

GfVip - Fariba a Giulia Salemi : 'Dicono che fai cose sporche con Francesco' : L'uragano Fariba Tehrani colpisce ancora, questa volta ai danni della figlia Giulia Salemi. Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, l'eccentrica donna ha fatto il suo ingresso nella casa. Una presenza che ha suscitato enormi critiche. Difatti, la donna, invece di abbracciare la figlia che non vedeva da due mesi, ha preferito rivelarle alcune cose esterne, dandole anche delle direttive come non bere troppo alcol e non andare sotto le ...

Gf : Giulia Salemi in lacrime perché punita dalla produzione dopo il dialogo con la madre : Lunedì sera, è avvenuta la messa in onda della nuova diretta del Grande Fratello Vip, il reality-show condotto da Ilary Blasi con la collaborazione speciale di Alfonso Signorini, che ha visto la modella persiana, Giulia Salemi, ricevere un provvedimento disciplinare da parte della produzione del programma di Canale 5. La Salemi è finita in una nomination dal televoto lampo. Giulia Salemi e il provvedimento disciplinare Il nuovo appuntamento ...