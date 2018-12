Giulia Salemi attaccata da Elena Morali | “Ringrazia Francesco Monte”

lanostratv

: Che bella caffettiera ha oggi la nostra @carmelitadurso per un caffeuccio al sapore di @grandefratello! Tra poco a… - pomeriggio5 : Che bella caffettiera ha oggi la nostra @carmelitadurso per un caffeuccio al sapore di @grandefratello! Tra poco a… - gina_secon : La mamma di Giulia Salemi che sul profilo instagram tra le foto in evidenza, ha anche quella con Elia. ?? #GFVIP #jelia -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018)attaccadopo l’eliminazione dal GF Vipè stata eliminata ad un passo dalla finale del Grande Fratello Vip. Delusione e tanta amarezza per l’influencer italo-persiana che ha pagato a duro prezzo la sua eliminazione per colpa della mamma Fariba Tehrani.ha attaccato, commentando con una storia su Instagram la sua eliminazione:“E finalmente al suo primo televoto ‘Salumi’ va ad insegnare a gli angeli ad essere eliminata”.La provocazione lanciata alla ragazza non è finita qui: la compagna di Scintilla ha continuato dicendo:“Se non fosse stato persaresti uscita dopo una settimana”.La nuova fidanzata (?) diMonte non ha preso bene la sua eliminazione dalla Casa del Grande Fratello Vip. Ospite a Pomeriggio Cinque, puntata di martedì 4 dicembre, ...