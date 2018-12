Giulia Grillo grazie!

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 dicembre 2018) Questo non è un post di critica, come tanti ne ho scritti in questi anni. Non è nemmeno un post propositivo come altrettanti ne ho scritti, spesso inascoltato, da questo mio spazio. Questo vuole essere un ringraziamento pubblico da medico e da cittadino.Ringraziodi aver ieri destituito il Consiglio Superiore di Sanità (CSS) con due anni di anticipo sul termine previsto.Non mi permetto di entrare nel merito ma sono contento che sia stato destituito fra gli altri un personaggio sicuramente illustre, nominato dalla Lorenzin, come Napoleone Ferrara in aperto conflitto di interesse con aziende farmaceutiche che non ha mai risposto alle numerose richieste di interviste di Sabrina Giannini sul caso Avastin-Lucentis. Naturalmente Ferrara non ha risposto alle mie infinite parole ma nemmeno si è espresso in modo spontaneo dopo il parere dell’OMS e della Corte di Giustizia ...