Giovanni Amura ne L’Amica Geniale è Stefano Carracci: il figlio di Don Achille si interessa a Lila

ilnotiziangolo

(Di martedì 4 dicembre 2018) Le nostre giovani protagoniste stanno per diventare donne e tra studio, lavoro e nuovi amori ci terranno compagnie nelle nuove puntate insieme ane L’Amica. Toccherà a lui prestare il volto alla versione adolescente deldel defunto Don(Antonio Pennarella) in queste nuove puntate della serie con la possibilità di diventare nuovo interesse amoroso di Lila Cerullo. Quello che una volta era ildel boss del quartiere adesso è un giovane interessato allo studio e anche alla sua vicina di casa il cui corpo inizia a fiorire proprio in questa seconda puntata in onda oggi, 4 dicembre, su Rai1.NE L’AMICAE’Il giovane attore napoletano non è al suo primo impiego in tv visto che da anni ha già messo insieme comparse, stage e tanta gavetta e che da questa sera si godrà i primi frutti dei suoi ...