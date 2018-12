Gilet gialli | la rivolta anti-Macron nata con la scusa delle periferie | e del carburante

Francia - i Gilet gialli stanno smascherando Macron e il suo neoliberismo : Mentre il “dibattito politico” nostrano si avvita demenzialmente sulle malefatte parallele e contrapposte dei papà di Renzi e Di Maio, i francesi scendono in piazza in modo massiccio e convinto per dire no alle politiche del governo Macron. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’aumento del costo del carburante deciso da tale governo, ma è bene che nessuno si faccia ingannare dalla foglia di fico ambientalista con ...

Parigi blocca l'aumento di carburanti - luce e gas | Ma i Gilet gialli non accettano l'offerta : serve un vero cambiamento : Respinta al mittente la mano tesa del premier Philippe: uno dei portavoce della protesta annuncia che "continueremo fin quando non ci sarà un vero cambiamento"

Gilet gialli : misure governo non bastano : 15.28 Il calmiere sulle tariffe e sulle accise annunciato dal premier francese Philippe non placa la rabbia del movimento dei Gilet-gialli dopo gli scontri con la gendarmeria di sabato scorso a Parigi,con un bilancio di 421 persone arrestate e incidenti definiti i più violenti degli ultimi decenni. Uno dei fondatori del movimento,Drouet, annuncia che "sabato torneremo a manifestare,non siamo d'accordo con le misure annunciate;la protesta ...

Francia - i Gilet gialli vincono la battaglia; congelati gli aumenti di Benzina - Luce e Gas : Francia, i Gilet Gialli hanno raggiunto un obiettivo importante: bloccare gli aumenti di Benzina, Luce e gas Nel tentativo di trovare una soluzione alla crisi innescata dalla protesta dei “Gilet Gialli”, il primo ministro francese, Edouard Philippe ha annunciato che saranno sospesi gli aumenti delle tasse su carburanti, Luce e gas. Per sei mesi non saranno ritoccate le accise sul carburante, ha infatti assicurato, e anche “le ...

